Муньяин покинет «Атлетик» после 15 сезонов в основной команде

Дата публикации: 25-04-2024

В летнее межсезонье «Атлетик» расстанется с одним из своих ветеранов. Речь идет об Икере Муньяине. Решение о завершении сотрудничества с клубом принял сам игрок. Информацию разместила пресс-служба басков.



Муньяин обучался футболу в академии «Атлетика». За первую команду он дебютировал в 2009 году. С этого момента полузащитник провел 557 встреч, в которых отметился 75 забитыми мячами и 70 результативными пасами. Вместе с «Атлетиком» Муньяину удалось дважды победить в Суперкубке Испании и один раз в Кубке страны.



Действующее соглашение с хавбеком истекает ближайшим летом. Рыночная стоимость 31-летнего футболиста равняется 6 млн евро (Transfermarkt.de).