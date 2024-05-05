«Рома» откажется от выкупа прав на Саншеша

Дата публикации: 05-05-2024

Ренату Саншеш после окончания этого сезона вернется во Францию, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Согласно источнику, португалец, выступающий за «Рому» на правах аренды из «Пари Сен-Жермен», вскоре покинет римский клуб. Руководители «джаллоросси» решили не активировать опцию выкупа хавбека, которая равна 15 000 000 евро.



Подчеркивается, что в «ПСЖ» также не рассчитывают на Саншеша и готовятся выставить его на трансфер.



Саншеш перебрался в Париж из «Лилля» в августе 2022-го. Спустя год он оказался в «Роме». В футболке «джаллоросси» 28-летний Ренату сыграл 12 раз во всех турнирах (261 минуту), отличившись 1 результативной передачей.



Контракт португальца с «ПСЖ» в силе до 30.06.2027, а его рыночная стоимость составляет 8 миллионов евро.