Лион - Страсбург 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Страсбург, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Страсбург
Страсбург
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|21
|зщ
|Энрике Силва
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|25
|пз
|Орель Мангала
|18
|нп
|Райан Шерки
|11
|нп
|Малик Фофана
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|36
|вр
|Алаа Беллааруш
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|8
|пз
|Андрей Сантос
|33
|нп
|Абубакар Али
|26
|нп
|Дилан Баква
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|11
|нп
|Мойзе Сахи
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Патрик Виейра
История личных встреч
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|28.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 3
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|73
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|33
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|33
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Реймс
|33
|44
|11
|Тулуза
|33
|43
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25