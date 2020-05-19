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Лион - Страсбург 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лион
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Страсбург, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Страсбург
Страсбург
1ПортугалияврАнтони Лопеш
22АнголазщКлинтон Мата
12ИрландиязщДжейк О'Брайен
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
21БразилиязщЭнрике Силва
6ФранцияпзМаксанс Какере
31СербияпзНеманья Матич
25БельгияпзОрель Мангала
18ФранциянпРайан Шерки
11БельгиянпМалик Фофана
10ФранциянпАлександр Ляказетт
36МарокковрАлаа Беллааруш
2ФранциязщФредерик Жильбер
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
24Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
28ФранциязщМарвен Сеная
19ФранцияпзХабиб Диарра
8БразилияпзАндрей Сантос
33ФранциянпАбубакар Али
26ФранциянпДилан Баква
10НидерландынпЭмануэль Эмега
11Кот-д'ИвуарнпМойзе Сахи
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
27.02.2024Кубок Франции1/4 финалаЛион0 : 0 4 : 3Страсбург
13.08.2023Франция - Лига 11-й турСтрасбург2 : 1Лион
28.04.2023Франция - Лига 133-й турСтрасбург1 : 2Лион
14.01.2023Франция - Лига 119-й турЛион1 : 2Страсбург
10.04.2022Франция - Лига 131-й турСтрасбург1 : 1Лион
12.09.2021Франция - Лига 15-й турЛион3 : 1Страсбург
06.02.2021Франция - Лига 124-й турЛион3 : 0Страсбург
18.10.2020Франция - Лига 17-й турСтрасбург2 : 3Лион
16.02.2020Франция - Лига 125-й турЛион1 : 1Страсбург
30.11.2019Франция - Лига 115-й турСтрасбург1 : 2Лион
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур0 : 1Лион
06.05.2024Франция - Лига 132-й тур3 : 4Лион
28.04.2024Франция - Лига 131-й турЛион3 : 2
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур4 : 1Лион
14.04.2024Франция - Лига 129-й турЛион4 : 3
12.05.2024Франция - Лига 133-й турСтрасбург2 : 1
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур3 : 1Страсбург
28.04.2024Франция - Лига 131-й турСтрасбург1 : 3
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур1 : 0Страсбург
13.04.2024Франция - Лига 129-й турСтрасбург3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3373
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3354
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3347
9 Ренн3346
10 Реймс3344
11 Тулуза3343
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

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