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Ливерпуль - Вулверхэмптон 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
78АнглиязщДжарелл Куанса
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
19АнглияпзХарви Эллиотт
3ЯпонияпзВатару Эндо
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
7КолумбиянпЛуис Диас
1ПортугалияврЖозе Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
23АнглиязщМакс Килман
24Португалиязщ Тоти
3АлжирзщРайан Аит-Нури
4УругвайзщСантьяго Буэно
8БразилияпзЖоао Гомес
5ГабонпзМарио Лемина
6МалипзБубакар Траоре
11Южная КореянпХван Хи Чан
12БразилиянпМатеус Кунья
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турВулверхэмптон1 : 3Ливерпуль
01.03.2023Англия - Премьер-лига7-й турЛиверпуль2 : 0Вулверхэмптон
04.02.2023Англия - Премьер-лига22-й турВулверхэмптон3 : 0Ливерпуль
17.01.2023Кубок Англии1/32 финала. ПереигровкаВулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
07.01.2023Кубок Англии1/32 финалаЛиверпуль2 : 2Вулверхэмптон
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турЛиверпуль3 : 1Вулверхэмптон
04.12.2021Англия - Премьер-лига15-й турВулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
15.03.2021Англия - Премьер-лига28-й турВулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
06.12.2020Англия - Премьер-лига11-й турЛиверпуль4 : 0Вулверхэмптон
23.01.2020Англия - Премьер-лига24-й турВулверхэмптон1 : 2Ливерпуль
13.05.2024Англия - Премьер-лига37-й тур3 : 3Ливерпуль
05.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турЛиверпуль4 : 2
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур2 : 2Ливерпуль
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й тур2 : 0Ливерпуль
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур1 : 3Ливерпуль
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 3
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур5 : 1Вулверхэмптон
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон2 : 1
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турВулверхэмптон0 : 1
20.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турВулверхэмптон0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3788
2
Лига чемпионов
Арсенал3786
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3763
6 Челси3760
7 Ньюкасл Юнайтед3757
8 Манчестер Юнайтед3757
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3748
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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