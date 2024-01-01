Ливерпуль - Вулверхэмптон 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|3
|пз
|Ватару Эндо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|6
|пз
|Бубакар Траоре
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Гари О'Нил
История личных встреч
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|01.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|17.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала. Переигровка
|0 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|15.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|23.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|88
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|63
|6
|Челси
|37
|60
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16