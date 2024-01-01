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Барселона - Райо Вальекано 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Барселона
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
33ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
2ПортугалиязщЖоау Канселу
15ДаниязщАндреас Кристенсен
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
27ИспаниянпЛамин Ямал
9ПольшанпРоберт Левандовски
11Бразилиянп Рафинья
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
16ГаназщАбдул Мумин
24ФранциязщФлорьян Лежён
12УругвайзщЛуис Эспино
23ИспанияпзОскар Мартин
15ПортугалияпзМигель Крешпу да Силва
17ИспанияпзУнай Лопес
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
34ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИспанияФрансиско Родригес
История личных встреч
25.11.2023Испания - Примера14-й турРайо Вальекано1 : 1Барселона
26.04.2023Испания - Примера31-й турРайо Вальекано2 : 1Барселона
13.08.2022Испания - Примера1-й турБарселона0 : 0Райо Вальекано
24.04.2022Испания - Примера21-й турБарселона0 : 1Райо Вальекано
27.10.2021Испания - Примера11-й турРайо Вальекано1 : 0Барселона
27.01.2021Кубок Испании1/8 финалаРайо Вальекано1 : 2Барселона
09.03.2019Испания - Примера27-й турБарселона3 : 1Райо Вальекано
03.11.2018Испания - Примера11-й турРайо Вальекано2 : 3Барселона
03.03.2016Испания - Примера27-й турРайо Вальекано1 : 5Барселона
17.10.2015Испания - Примера8-й турБарселона5 : 2Райо Вальекано
16.05.2024Испания - Примера36-й тур0 : 2Барселона
13.05.2024Испания - Примера35-й турБарселона2 : 0
04.05.2024Испания - Примера34-й тур4 : 2Барселона
29.04.2024Испания - Примера33-й турБарселона4 : 2
21.04.2024Испания - Примера32-й тур3 : 2Барселона
15.05.2024Испания - Примера36-й турРайо Вальекано2 : 1
12.05.2024Испания - Примера35-й тур0 : 0Райо Вальекано
05.05.2024Испания - Примера34-й турРайо Вальекано0 : 1
28.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Райо Вальекано
20.04.2024Испания - Примера32-й турРайо Вальекано2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3679
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3673
5
Лига Европы
Атлетик Б3662
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3657
7 Бетис3656
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3648
10 Хетафе3643
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3638
15 Райо Вальекано3638
16 Сельта3637
17 Мальорка3636
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3617

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