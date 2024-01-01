Барселона - Райо Вальекано 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|11
|нп
|Рафинья
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|12
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|15
|пз
|Мигель Крешпу да Силва
|17
|пз
|Унай Лопес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|34
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|09.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
|03.03.2016
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 5
|17.10.2015
|Испания - Примера
|8-й тур
|5 : 2
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|79
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|36
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|36
|57
|7
|Бетис
|36
|56
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|36
|48
|10
|Хетафе
|36
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|36
|38
|15
|Райо Вальекано
|36
|38
|16
|Сельта
|36
|37
|17
|Мальорка
|36
|36
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|36
|17