Лутон Таун - Фулхэм 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Фулхэм, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Фулхэм
Лондон
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Берк
|15
|зщ
|Теден Менжи
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|14
|пз
|Тахит Чонг
|7
|пз
|Чидози Огбене
|28
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|18
|пз
|Джордан Кларк
|45
|пз
|Алфи Даути
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
|17
|вр
|Бернд Лено
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Тим Рим
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|10
|пз
|Том Кейрни
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|19
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Марку Силва
История личных встреч
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|7 : 0
|11.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|3 : 3
|23.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|03.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|88
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|63
|6
|Челси
|37
|60
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16