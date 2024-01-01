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Лутон Таун - Фулхэм 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Лутон Таун
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Фулхэм, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Фулхэм
Лондон
24БельгияврТомас Камински
16АнглиязщРис Берк
15АнглиязщТеден Менжи
2АнглиязщГэбриел Ошо
14НидерландыпзТахит Чонг
7ИрландияпзЧидози Огбене
28БельгияпзАльберт-Самби Локонга
18АнглияпзДжордан Кларк
45АнглияпзАлфи Даути
9АнглиянпКарлтон Моррис
11АнглиянпЭлайджа Адебайо
17ГерманияврБернд Лено
3НигериязщКэлвин Бейсси
13СШАзщТим Рим
21БельгиязщТимоти Кастань
33СШАзщЭнтони Робинсон
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
10ШотландияпзТом Кейрни
18БразилияпзАндреас Перейра
22НигериянпАлекс Айуоби
20Бразилиянп Виллиан
19БразилиянпРодриго Мунис
Главные тренеры
УэльсРоб Эдвардс
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турФулхэм1 : 0Лутон Таун
02.05.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турФулхэм7 : 0Лутон Таун
11.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турЛутон Таун1 : 1Фулхэм
26.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турЛутон Таун3 : 3Фулхэм
23.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турФулхэм3 : 2Лутон Таун
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й тур3 : 1Лутон Таун
03.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турЛутон Таун1 : 1
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур2 : 1Лутон Таун
20.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турЛутон Таун1 : 5
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур5 : 1Лутон Таун
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турФулхэм0 : 4
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур0 : 0Фулхэм
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турФулхэм1 : 1
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм1 : 3
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур0 : 2Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3788
2
Лига чемпионов
Арсенал3786
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3763
6 Челси3760
7 Ньюкасл Юнайтед3757
8 Манчестер Юнайтед3757
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3748
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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