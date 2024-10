5 лучших рекламных роликов в истории баскетбола по версии букмекерской компании 1xBet

Дата публикации: 18-10-2024

Эти короткие видео сделали для популяризации баскетбола не меньше, чем регулярные трансляции матчей NBA.

Gatorade, Be Like Mike (1992)

Его Воздушество стал героем десятков рекламных видео, но даже среди них выделяется ролик, сделанный в 1992-м. В этом ролике Майкл Джордан вышел за пределы образца для подражания у аудитории баскетбольных фанатов и был показан как ролевая модель для каждого американского ребенка.

Легендарный ролик, где дети пытаются «быть как Майк», стал гимном целого поколения. В истории этого спорта были игроки, которые набрали больше очков или выиграли больше титулов, чем Джордан. Но первым баскетболистом, который превратился в элемент массовой культуры, стал именно он.

Gatorade, 23vs39 (2002)

И еще одно видео с Майклом, и даже с тем же партнером. 2002 год – время, когда Джордан начинал свой последний сезон в баскетболе. Его критиковали, говорили, что он уже не тот, что ему не стоило возвращаться в 2001-ом после трехлетнего перерыва.

Реклама, сделанная для все тех же партнеров – ответ Майкла всем критикам. Ее главная мысль: единственный, кто может бросить вызов Майклу – сам Джордан. Посмотрите, чтобы насладиться баскетбольными скиллами и мастерством трэш-тока от различных версий Легенды.

Nike, NoExcuses (2007)

У Nike хватает роликов с выдающимися спортсменами. Но в данном случае зрители увидели нечто совершенно новое.

Warhawk Matt Scott проговаривает все возможные оправдания и сомнения, которые игрок может услышать от себя или окружающих и все это время продолжает стучать мячом. И лишь в конце мы видим, что Matt передвигается в инвалидной коляске. Фокусируется ли внимание зрителя на том, что это реклама спортивного бренда? Нет, люди не фокусируются на этом.

Pepsi, Uncle Drew (2012 - …)

Серия роликов с Кайри Ирвингом, который играет в баскетбол на улице в гриме старика дяди Дрю, просто взорвала интернет. Причина и в баскетбольных скиллах Ирвинга, который и сейчас играет на самом высоком уровне, и мягкий юмор, и реакция зрителей, которые пришли на площадку, не зная о замысле сценаристов.

В итоге цикл рекламных роликов стал основой для создания полнометражного фильма Uncle Drew, вышедшего в 2018 году. А в 2012-ом Pepsi даже пришлось выкупать дополнительные рекламные минуты во время финальной серии НБА.

НБА, NBA 75th Anniversary (2022)

И все же лучше всего, изящнее всего и изобретательнее всего звезды лиги рекламируют саму лигу. Несомненно, этот ролик по праву вошел в число лучших.

Но видеоанонс юбилейного сезона НБА – настоящий шедевр с первого кадра до финала. Красный сигнал светофора и фирменный жест Дикембе Мутомбо «Ты не пройдешь», 32-й и 33-й номера домов у Ларри Берда и Мэджика Джонсона, This is my house от Дуэйна Уэйда и Леброн Джеймс, разбрасывающий семена так же, как подбрасывает тальк перед матчами…

Всего не перечислить, лучше просто посмотреть и полюбить баскетбол еще сильнее. А с 1xBet на нем можно еще и хорошо заработать, делая ставки на матчи НБА и другие баскетбольные турниры.