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РБ Лейпциг - Хоффенхайм 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 15:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
05 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
РБ Лейпциг
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хоффенхайм, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ВенгрияврПетер Гулачи
21СербиязщКоста Неделькович
4ВенгриязщВилли Орбан
5ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
22ГерманиязщДавид Раум
17ГерманиязщРидле Баку
18БельгияпзАртур Вермерен
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
10НидерландыпзХави Симонс
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
1ГерманияврОливер Бауман
3ЧехиязщПавел Кадержабек
35БразилиязщАртур Шавес
4НорвегиязщЛео Эстигор
19ЧехиязщДавид Юрасек
16ГерманиязщАнтон Стах
7ГерманияпзТом Бишоф
27ХорватияпзАндрей Крамарич
29ШвециянпБазумана Туре
21ГерманиянпМариус Бюльтер
14НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ВенгрияЖольт Лёв
ВенгрияЖольт Лёв
ВенгрияЖольт Лёв
ВенгрияЖольт Лёв
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турХоффенхайм4 : 3РБ Лейпциг
03.05.2024Германия - Бундеслига32-й турХоффенхайм1 : 1РБ Лейпциг
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турРБ Лейпциг1 : 0Хоффенхайм
01.02.2023Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
05.11.2022Германия - Бундеслига13-й турХоффенхайм1 : 3РБ Лейпциг
10.04.2022Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг3 : 0Хоффенхайм
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм2 : 0РБ Лейпциг
16.04.2021Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг0 : 0Хоффенхайм
16.12.2020Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм0 : 1РБ Лейпциг
02.04.2025Кубок Германии1/2 финала3 : 1РБ Лейпциг
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур1 : 0РБ Лейпциг
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турРБ Лейпциг2 : 0
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур0 : 0РБ Лейпциг
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турРБ Лейпциг1 : 2
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турХоффенхайм1 : 1
14.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур1 : 0Хоффенхайм
09.03.2025Германия — Бундеслига25-й турХоффенхайм1 : 1
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 1Хоффенхайм
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турХоффенхайм1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2765
2
Лига чемпионов
Байер2759
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2748
4
Лига чемпионов
Майнц2745
5
Лига Европы
Боруссия М2743
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2742
7 Фрайбург2742
8 Аугсбург2739
9 Вольфсбург2738
10 Боруссия Д2738
11 Штутгарт2737
12 Вердер2736
13 Унион2730
14 Хоффенхайм2727
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2722
17
Зона вылета
Бохум2720
18
Зона вылета
Хольштайн2717

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