РБ Лейпциг - Хоффенхайм 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 15:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
05 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хоффенхайм, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Петер Гулачи
|21
|зщ
|Коста Неделькович
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|5
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|22
|зщ
|Давид Раум
|17
|зщ
|Ридле Баку
|18
|пз
|Артур Вермерен
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|10
|пз
|Хави Симонс
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Оливер Бауман
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|35
|зщ
|Артур Шавес
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|16
|зщ
|Антон Стах
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|29
|нп
|Базумана Туре
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|14
|нп
|Гифт Орбан
Главные тренеры
|Марко Розе
|Жольт Лёв
|Жольт Лёв
|Жольт Лёв
|Жольт Лёв
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 3
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|16.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|02.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|3 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|65
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Боруссия М
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|27
|42
|7
|Фрайбург
|27
|42
|8
|Аугсбург
|27
|39
|9
|Вольфсбург
|27
|38
|10
|Боруссия Д
|27
|38
|11
|Штутгарт
|27
|37
|12
|Вердер
|27
|36
|13
|Унион
|27
|30
|14
|Хоффенхайм
|27
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|27
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|27
|17