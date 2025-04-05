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Бристоль Сити - Уотфорд 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
Бристоль Сити
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Уотфорд, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турУотфорд1 : 0Бристоль Сити
20.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турБристоль Сити1 : 1Уотфорд
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турУотфорд1 : 4Бристоль Сити
15.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турУотфорд2 : 0Бристоль Сити
12.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турБристоль Сити0 : 0Уотфорд
13.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турУотфорд6 : 0Бристоль Сити
25.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБристоль Сити0 : 0Уотфорд
06.01.2018Кубок Англии1/32 финалаУотфорд3 : 0Бристоль Сити
22.08.2017Англия - Кубок лиги2-й раундУотфорд2 : 3Бристоль Сити
14.01.2014Кубок Англии1/32 финалаУотфорд2 : 0Бристоль Сити
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й тур1 : 0Бристоль Сити
14.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турБристоль Сити2 : 1
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур1 : 1Бристоль Сити
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турБристоль Сити1 : 1
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур0 : 2Бристоль Сити
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турУотфорд0 : 0
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур1 : 0Уотфорд
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турУотфорд1 : 0
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турУотфорд1 : 2
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур0 : 0Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3983
2
Повышение
Лидс Юнайтед3981
3
Плей-офф
Бёрнли3981
4
Плей-офф
Сандерленд3972
5
Плей-офф
Ковентри Сити3959
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3957
7 Мидлсбро3957
8 Бристоль Сити3957
9 Уотфорд3953
10 Норвич Сити3952
11 Блэкберн Роверс3952
12 Шеффилд Уэнсдей3952
13 Миллуолл3951
14 Престон Норт Энд3947
15 Куинз Парк Рейнджерс3945
16 Суонси Сити3945
17 Портсмут3945
18 Сток Сити3942
19 Оксфорд Юнайтед3942
20 Дерби Каунти3941
21 Халл Сити3941
22
Зона вылета
Кардифф Сити3940
23
Зона вылета
Лутон Таун3938
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3934

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