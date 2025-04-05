23:56 ()
Онлайн трансляции
Пятница 04 апреля
Суббота 05 апреля
Свернуть список

АЗ Алкмар - Фейеноорд 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:30
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
05 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фейеноорд, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Фейеноорд
Роттердам
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
26 Нидерланды пз Кес Смит
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
11 Гана пз Ибрахим Садик
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
7 Польша пз Якуб Модер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Боссхарт (и.о.)
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Фейеноорд3 : 2АЗ Алкмар
07.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала Фейеноорд2 : 0АЗ Алкмар
04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур АЗ Алкмар0 : 1Фейеноорд
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фейеноорд1 : 0АЗ Алкмар
18.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Фейеноорд2 : 1АЗ Алкмар
16.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур АЗ Алкмар1 : 3Фейеноорд
27.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур АЗ Алкмар2 : 1Фейеноорд
07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фейеноорд1 : 0АЗ Алкмар
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур АЗ Алкмар4 : 2Фейеноорд
24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фейеноорд2 : 3АЗ Алкмар
01.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур АЗ Алкмар2 : 2
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 3 : 3АЗ Алкмар
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 2 : 2АЗ Алкмар
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1АЗ Алкмар
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч АЗ Алкмар1 : 0
02.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Фейеноорд4 : 1
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур Фейеноорд3 : 2
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 2 : 6Фейеноорд
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1Фейеноорд
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Фейеноорд0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2753
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2752
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2746
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2732
9 Фортуна2732
10 Хераклес2731
11 Херенвен2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2724
17
Зона вылета
Валвейк2718
18
Зона вылета
Алмере Сити2718

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close