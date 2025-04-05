АЗ Алкмар - Фейеноорд 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 16:30
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
05 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фейеноорд, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|34
|зщ
|Мес де Вит
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|26
|пз
|Кес Смит
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|27
|пз
|Антони Миламбо
|7
|пз
|Якуб Модер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Хулиан Карранса
Главные тренеры
|Паскаль Боссхарт (и.о.)
|Робин ван Перси
История личных встреч
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|07.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 3
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 2
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 3
|01.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|4 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 6
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|27
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|27
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|27
|32
|9
|Фортуна
|27
|32
|10
|Хераклес
|27
|31
|11
|Херенвен
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18