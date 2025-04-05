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Ипсвич Таун - Вулверхэмптон 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ипсвич Таун
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Вулверхэмптон, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
31 Англия вр Алекс Палмер
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
22 Англия зщ Конор Таунсенд
18 Англия зщ Бен Джонсон
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
33 Уэльс нп Натан Бродхед
9 Парагвай нп Хулио Энсисо
19 Англия нп Лиам Делап
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
5 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 2Ипсвич Таун
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ипсвич Таун3 : 2Вулверхэмптон
27.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ипсвич Таун0 : 1Вулверхэмптон
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ипсвич Таун
07.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ипсвич Таун0 : 0Вулверхэмптон
16.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Вулверхэмптон0 : 0Ипсвич Таун
02.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Вулверхэмптон0 : 0Ипсвич Таун
21.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ипсвич Таун2 : 2Вулверхэмптон
18.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ипсвич Таун
04.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ипсвич Таун2 : 1Вулверхэмптон
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Ипсвич Таун2 : 4
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
03.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Ипсвич Таун
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 3 : 2Ипсвич Таун
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон1 : 0
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 2Вулверхэмптон
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон1 : 1
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Вулверхэмптон
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вулверхэмптон1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3073
2
Лига чемпионов
Арсенал3061
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3057
4
Лига чемпионов
Челси3052
5
Лига Европы
Манчестер Сити3051
6 Ньюкасл Юнайтед2950
7 Астон Вилла3048
8 Брайтон энд Хоув Альбион3047
9 Фулхэм3045
10 Борнмут3044
11 Брентфорд3041
12 Кристал Пэлас2940
13 Манчестер Юнайтед3037
14 Тоттенхэм Хотспур3034
15 Эвертон3034
16 Вест Хэм Юнайтед3034
17 Вулверхэмптон3029
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3020
19
Зона вылета
Лестер Сити3017
20
Зона вылета
Саутгемптон3010

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