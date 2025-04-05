Ипсвич Таун - Вулверхэмптон 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Вулверхэмптон, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|31
|вр
|Алекс Палмер
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|22
|зщ
|Конор Таунсенд
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|33
|нп
|Натан Бродхед
|9
|нп
|Хулио Энсисо
|19
|нп
|Лиам Делап
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Витор Перейра
История личных встреч
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|27.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 1
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|07.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 0
|16.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 0
|02.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 0
|21.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|18.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|04.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|30
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|30
|51
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|50
|7
|Астон Вилла
|30
|48
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|47
|9
|Фулхэм
|30
|45
|10
|Борнмут
|30
|44
|11
|Брентфорд
|30
|41
|12
|Кристал Пэлас
|29
|40
|13
|Манчестер Юнайтед
|30
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|34
|15
|Эвертон
|30
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|34
|17
|Вулверхэмптон
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|30
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|10