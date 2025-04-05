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Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Халл Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Халл Сити0 : 2Шеффилд Уэнсдей
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Халл Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 1Халл Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Халл Сити4 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1Халл Сити
01.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Халл Сити1 : 0Шеффилд Уэнсдей
12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Халл Сити3 : 0Шеффилд Уэнсдей
11.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Халл Сити
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Халл Сити0 : 1Шеффилд Уэнсдей
02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Халл Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 3Шеффилд Уэнсдей
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 0 : 3Шеффилд Уэнсдей
28.02.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Халл Сити0 : 1
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 1 : 1Халл Сити
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Халл Сити2 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 1Халл Сити
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Халл Сити2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3983
2
Повышение
Лидс Юнайтед3981
3
Плей-офф
Бёрнли3981
4
Плей-офф
Сандерленд3972
5
Плей-офф
Ковентри Сити3959
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3957
7 Мидлсбро3957
8 Бристоль Сити3957
9 Уотфорд3953
10 Норвич Сити3952
11 Блэкберн Роверс3952
12 Шеффилд Уэнсдей3952
13 Миллуолл3951
14 Престон Норт Энд3947
15 Куинз Парк Рейнджерс3945
16 Суонси Сити3945
17 Портсмут3945
18 Сток Сити3942
19 Оксфорд Юнайтед3942
20 Дерби Каунти3941
21 Халл Сити3941
22
Зона вылета
Кардифф Сити3940
23
Зона вылета
Лутон Таун3938
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3934

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