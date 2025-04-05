Краснодар - Акрон 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 18:45
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
05 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Акрон, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|21.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 5
|03.05.2023
|Fonbet Кубок России
|Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 4 : 2
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|23.03.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 1
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|31.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 3
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|49
|2
|Зенит
|22
|46
|3
|Спартак М
|22
|44
|4
|Динамо М
|22
|42
|5
|ЦСКА
|22
|41
|6
|Локомотив М
|22
|40
|7
|Ростов
|22
|33
|8
|Рубин
|22
|32
|9
|Акрон
|22
|25
|10
|Химки
|22
|23
|11
|Крылья Советов
|22
|22
|12
|Динамо Мх
|22
|21
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|23
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|22
|19
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|23
|14
| 16
Зона вылета
|Факел
|22
|14