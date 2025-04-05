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Краснодар - Акрон 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 18:45
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
05 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
Краснодар
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Акрон, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
21.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Акрон2 : 5Краснодар
03.05.2023 Fonbet Кубок России Финал. Этап 1 (Путь регионов) Краснодар0 : 0 4 : 2Акрон
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 0 : 3Краснодар
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар5 : 0
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Краснодар2 : 1
23.03.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар6 : 1
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 1Краснодар
31.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Акрон2 : 3
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Акрон1 : 2
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 3
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 2Акрон
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Акрон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2249
2 Зенит2246
3 Спартак М2244
4 Динамо М2242
5 ЦСКА2241
6 Локомотив М2240
7 Ростов2233
8 Рубин2232
9 Акрон2225
10 Химки2223
11 Крылья Советов2222
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2319
14
Стыковая зона
Ахмат2219
15
Зона вылета
Оренбург2314
16
Зона вылета
Факел2214

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