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Радомяк - Заглембе Л 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 14:45
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
05 Апреля 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 27-й тур
Радомяк
Заглембе Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Заглембе Л, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
Польша Вальдемар Форналик
История личных встреч
29.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Заглембе Л1 : 0Радомяк
28.04.2024 Польша - Экстракласса 30-й тур Радомяк3 : 4Заглембе Л
29.10.2023 Польша - Экстракласса 13-й тур Заглембе Л2 : 3Радомяк
06.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Радомяк0 : 1Заглембе Л
21.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Заглембе Л0 : 1Радомяк
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Радомяк1 : 6Заглембе Л
22.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Заглембе Л0 : 2Радомяк
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 1 : 3Радомяк
14.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Радомяк2 : 1
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 1 : 2Радомяк
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Радомяк1 : 1
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Радомяк3 : 1
31.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Заглембе Л0 : 2
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Заглембе Л1 : 1
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 1 : 0Заглембе Л
01.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Заглембе Л0 : 1
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 3 : 1Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2655
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2651
3
Квалификация Лиги конференций
Лех П2650
4 Погонь2644
5 Краковия2742
6 Легия2641
7 Гурник З2640
8 Мотор2639
9 ГКС Катовице2636
10 Радомяк2634
11 Видзев2633
12 Пяст2633
13 Корона2633
14 Пуща2625
15 Сталь2724
16
Зона вылета
Лехия2624
17
Зона вылета
Заглембе Л2623
18
Зона вылета
Шлёнск2621

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