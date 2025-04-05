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Престон Норт Энд - Сток Сити 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
Престон Норт Энд
Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Сток Сити, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Сток Сити0 : 0Престон Норт Энд
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Престон Норт Энд1 : 2Сток Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сток Сити0 : 2Престон Норт Энд
02.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сток Сити0 : 1Престон Норт Энд
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Престон Норт Энд0 : 2Сток Сити
03.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сток Сити1 : 2Престон Норт Энд
28.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Престон Норт Энд1 : 1Сток Сити
17.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сток Сити0 : 0Престон Норт Энд
26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Престон Норт Энд0 : 1Сток Сити
12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Сток Сити0 : 2Престон Норт Энд
02.04.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 0Престон Норт Энд
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Престон Норт Энд0 : 3
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Престон Норт Энд2 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Сток Сити3 : 1
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 1 : 0Сток Сити
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Сток Сити1 : 0
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 3 : 2Сток Сити
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Сток Сити0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3983
2
Повышение
Лидс Юнайтед3981
3
Плей-офф
Бёрнли3981
4
Плей-офф
Сандерленд3972
5
Плей-офф
Ковентри Сити3959
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3957
7 Мидлсбро3957
8 Бристоль Сити3957
9 Уотфорд3953
10 Норвич Сити3952
11 Блэкберн Роверс3952
12 Шеффилд Уэнсдей3952
13 Миллуолл3951
14 Престон Норт Энд3947
15 Куинз Парк Рейнджерс3945
16 Суонси Сити3945
17 Портсмут3945
18 Сток Сити3942
19 Оксфорд Юнайтед3942
20 Дерби Каунти3941
21 Халл Сити3941
22
Зона вылета
Кардифф Сити3940
23
Зона вылета
Лутон Таун3938
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3934

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