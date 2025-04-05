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Брест - Монако 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 19:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
05 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Брест
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монако, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Монако
Монако
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
18ФранциязщЖюстен Бурго
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
9МалипзКамори Думбия
14Гвинея-БисаупзМама Бальде
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
16ШвейцарияврФилипп Кён
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
5ГерманиязщТило Керер
13ФранциязщКристиан Мависса Элеби
12БразилияпзКаю Энрике
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
6ШвейцарияпзДенис Закария
15СенегалпзЛамин Камара
18ЯпониянпТакуми Минамино
14ДаниянпМика Биерет
36ШвейцариянпБрил Эмболо
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
22.11.2024Франция — Лига 112-й турМонако3 : 2Брест
21.04.2024Франция - Лига 130-й турБрест0 : 2Монако
05.11.2023Франция - Лига 111-й турМонако2 : 0Брест
19.02.2023Франция - Лига 124-й турБрест1 : 2Монако
01.01.2023Франция - Лига 117-й турМонако1 : 0Брест
14.05.2022Франция - Лига 137-й турМонако4 : 2Брест
31.10.2021Франция - Лига 112-й турБрест2 : 0Монако
28.02.2021Франция - Лига 127-й турМонако2 : 0Брест
04.10.2020Франция - Лига 16-й турБрест1 : 0Монако
28.09.2019Франция - Лига 18-й турМонако4 : 1Брест
30.03.2025Франция — Лига 127-й тур2 : 4Брест
16.03.2025Франция — Лига 126-й турБрест0 : 0
09.03.2025Франция — Лига 125-й турБрест2 : 0
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур2 : 1Брест
26.02.2025Кубок Франции1/4 финалаБрест2 : 3
29.03.2025Франция — Лига 127-й турМонако2 : 1
15.03.2025Франция — Лига 126-й тур0 : 2Монако
07.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 1Монако
28.02.2025Франция — Лига 124-й турМонако3 : 0
22.02.2025Франция — Лига 123-й тур2 : 1Монако
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Лиги 1: «Брест» — «Монако». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2771
2
Лига чемпионов
Монако2750
3
Лига чемпионов
Марсель2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2747
5
Лига Европы
Лилль2747
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2746
7 Лион2745
8 Брест2740
9 Ланс2739
10 Осер2735
11 Тулуза2734
12 Ренн2732
13 Нант2727
14 Анже2727
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2724
17
Зона вылета
Сент-Этьен2723
18
Зона вылета
Монпелье2715

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