Брест - Монако 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 19:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
05 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монако, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Монако
Монако
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|18
|зщ
|Жюстен Бурго
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|9
|пз
|Камори Думбия
|14
|пз
|Мама Бальде
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|16
|вр
|Филипп Кён
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|12
|пз
|Каю Энрике
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|6
|пз
|Денис Закария
|15
|пз
|Ламин Камара
|18
|нп
|Такуми Минамино
|14
|нп
|Мика Биерет
|36
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|4 : 2
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|4 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 4
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 3
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|28.02.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Лиги 1: «Брест» — «Монако». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|71
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|27
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|46
|7
|Лион
|27
|45
|8
|Брест
|27
|40
|9
|Ланс
|27
|39
|10
|Осер
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|34
|12
|Ренн
|27
|32
|13
|Нант
|27
|27
|14
|Анже
|27
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|27
|15