ПСЖ - Анже 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 17:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
05 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Анже, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Анже
Анже
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|10
|нп
|Усман Дембеле
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Александр Дюжо
История личных встреч
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
|21.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 3
|15.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|5 : 0
|16.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|02.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|6 : 1
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 0
|11.05.2019
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|01.04.2025
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 4
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 6
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1 1 : 4
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|25.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Анже». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|71
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|27
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|46
|7
|Лион
|27
|45
|8
|Брест
|27
|40
|9
|Ланс
|27
|39
|10
|Осер
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|34
|12
|Ренн
|27
|32
|13
|Нант
|27
|27
|14
|Анже
|27
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|27
|15