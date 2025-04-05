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ПСЖ - Анже 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 17:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
05 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
ПСЖ
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Анже, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Анже
Анже
39РоссияврМатвей Сафонов
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
14ФранцияпзДезире Дуэ
17Португалияпз Витинья
87ПортугалияпзЖоау Невеш
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
10ФранциянпУсман Дембеле
29ФранциянпБрэдли Баркола
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
21ФранциязщЖордан Лефор
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
93АлжирпзХарис Белькебла
14МароккопзЯссин Белькдим
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпЭстебан Леполь
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
09.11.2024Франция — Лига 111-й турАнже2 : 4ПСЖ
21.04.2023Франция - Лига 132-й турАнже1 : 2ПСЖ
11.01.2023Франция - Лига 118-й турПСЖ2 : 0Анже
20.04.2022Франция - Лига 133-й турАнже0 : 3ПСЖ
15.10.2021Франция - Лига 110-й турПСЖ2 : 1Анже
21.04.2021Кубок Франции1/4 финалаПСЖ5 : 0Анже
16.01.2021Франция - Лига 120-й турАнже0 : 1ПСЖ
02.10.2020Франция - Лига 16-й турПСЖ6 : 1Анже
05.10.2019Франция - Лига 19-й турПСЖ4 : 0Анже
11.05.2019Франция - Лига 136-й турАнже1 : 2ПСЖ
01.04.2025Кубок Франции1/2 финала2 : 4ПСЖ
29.03.2025Франция — Лига 127-й тур1 : 6ПСЖ
16.03.2025Франция — Лига 126-й турПСЖ3 : 1
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч0 : 1 1 : 4ПСЖ
08.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 4ПСЖ
30.03.2025Франция — Лига 127-й турАнже0 : 3
15.03.2025Франция — Лига 126-й турАнже0 : 2
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур2 : 0Анже
02.03.2025Франция — Лига 124-й турАнже0 : 4
25.02.2025Кубок Франции1/4 финалаАнже1 : 1 3 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Анже». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2771
2
Лига чемпионов
Монако2750
3
Лига чемпионов
Марсель2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2747
5
Лига Европы
Лилль2747
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2746
7 Лион2745
8 Брест2740
9 Ланс2739
10 Осер2735
11 Тулуза2734
12 Ренн2732
13 Нант2727
14 Анже2727
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2724
17
Зона вылета
Сент-Этьен2723
18
Зона вылета
Монпелье2715

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