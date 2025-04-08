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Норвич Сити - Сандерленд 08 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-04-2025 20:45
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
08 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Норвич Сити
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Сандерленд, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турСандерленд2 : 1Норвич Сити
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турНорвич Сити1 : 0Сандерленд
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турСандерленд3 : 1Норвич Сити
12.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турНорвич Сити0 : 1Сандерленд
27.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турСандерленд0 : 1Норвич Сити
10.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турСандерленд1 : 1Норвич Сити
13.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турНорвич Сити1 : 3Сандерленд
16.04.2016Англия - Премьер-лига34-й турНорвич Сити0 : 3Сандерленд
15.08.2015Англия - Премьер-лига2-й турСандерленд1 : 3Норвич Сити
22.03.2014Англия - Премьер-лига31-й турНорвич Сити2 : 0Сандерленд
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур2 : 1Норвич Сити
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турНорвич Сити1 : 0
14.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур2 : 1Норвич Сити
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турНорвич Сити2 : 3
07.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турНорвич Сити1 : 1
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур0 : 1Сандерленд
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турСандерленд1 : 0
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур3 : 0Сандерленд
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турСандерленд1 : 1
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турСандерленд2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

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