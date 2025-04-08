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Шеффилд Юнайтед - Миллуолл 08 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-04-2025 20:45
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
08 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Шеффилд Юнайтед
Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Миллуолл, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Миллуолл0 : 1Шеффилд Юнайтед
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Миллуолл3 : 2Шеффилд Юнайтед
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Миллуолл0 : 2Шеффилд Юнайтед
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Миллуолл
26.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл1 : 0Шеффилд Юнайтед
19.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Миллуолл
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Миллуолл0 : 2Шеффилд Юнайтед
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Миллуолл
29.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Миллуолл2 : 3Шеффилд Юнайтед
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Миллуолл
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
28.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1
16.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Миллуолл2 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Миллуолл
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Миллуолл1 : 0
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 0Миллуолл
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 2Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

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