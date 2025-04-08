Бавария - Интер 08 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-04-2025 21:00
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
08 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Интер М, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Интер М
Милан, Италия
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|пз
|Майкл Олисе
|25
|нп
|Томас Мюллер
|10
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|пз
|Маттео Дармиан
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|01.11.2022
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 0
|07.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|27.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|Сингапур
|0 : 2
|31.07.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|1 : 4
|21.07.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июль 2015
|1 : 0
|15.03.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 3
|23.02.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|22.05.2010
|Лига чемпионов
|Финал. 1-й матч
|0 : 2
|05.12.2006
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|27.09.2006
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|04.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|02.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|3 : 0
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|1 : 0 2 : 4
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|2 : 2
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|2 : 1
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|0 : 1 1 : 4
| Бавария
Байер
|3 : 0
|0 : 2
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Арсенал
Реал Мадрид
|08.04
|16.04
| Бавария
Интер М
|08.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Астон Вилла
|09.04
|15.04
| Барселона
Боруссия Д
|09.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05