Дата публикации: 07-04-2025 21:52

Лондонский "Челси" оказался под угрозой исключения из еврокубков — и не по спортивным причинам, а из-за возможных нарушений правил финансового фэйр-плей. В последние дни в британских СМИ активно циркулирует информация о том, что УЕФА внимательно изучает финансовую деятельность клуба, особенно в период, когда клубом владел Роман Абрамович. Если обвинения подтвердятся, "синим" может грозить не просто штраф, а реальное отстранение от участия в еврокубках.

Причиной такого внимания стали сомнительные платежи, выявленные в ходе недавнего внутреннего аудита, инициированного уже нынешними владельцами клуба — консорциумом под руководством Тодда Боули. Речь идет о многомиллионных переводах, которые, по мнению экспертов, могли быть использованы для обхода требований финансового фэйр-плей в прошлом. Якобы средства проходили через сторонние компании, не напрямую связанные с "Челси", и тратились на агентские услуги и выплаты игрокам.

Что особенно важно — эти подозрительные платежи не были указаны в официальной бухгалтерской отчётности, подававшейся в УЕФА. А это уже прямое нарушение как финансовых, так и этических норм. Новое руководство, по информации британских журналистов, решило полностью сотрудничать с футбольными властями, передав все выявленные данные соответствующим органам. Но, как показывает практика, наличие нарушений в прошлом может отразиться на будущем клуба.

Если УЕФА сочтёт, что "Челси" получил конкурентное преимущество, нарушая правила, клуб могут наказать, даже несмотря на смену владельцев. Среди возможных санкций рассматривается вариант дисквалификации от одного до двух сезонов в еврокубках — в зависимости от тяжести нарушений и сотрудничества с расследованием. А значит, даже если команда финиширует в зоне еврокубков в текущем сезоне, участие в Лиге Европы или Лиге конференций может остаться под вопросом.

Интересно, что подобный прецедент уже был — несколько лет назад от участия в Лиге чемпионов отстранялся "Манчестер Сити", однако клуб успешно обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но эксперты считают, что в случае с "Челси" ситуация может быть сложнее, так как нарушения, если они подтвердятся, были не просто техническими, а системными, и длились на протяжении нескольких сезонов.

Пока в стане "синих" сохраняют сдержанность. Руководство клуба ограничилось кратким заявлением о "полной открытости и готовности к сотрудничеству" с УЕФА. Главный тренер команды Маурисио Почеттино на пресс-конференции не стал вдаваться в детали, подчеркнув лишь, что "все мысли команды сосредоточены исключительно на спортивной стороне".

Тем не менее, для "Челси" потенциальное наказание станет серьёзным ударом по амбициям нового проекта. Клуб активно инвестирует в трансферы, перестраивает команду, делает ставку на молодых игроков и возвращение в число лидеров как в Англии, так и в Европе. Отстранение от еврокубков, даже на один сезон, может помешать этим планам, а также отпугнуть потенциальных новичков.

Финальное решение УЕФА ожидается ближе к лету — после завершения всех аудиторских проверок и юридических процедур. До тех пор "Челси" предстоит не только бороться за место в верхней части таблицы АПЛ, но и доказывать, что сегодня клуб — это уже совершенно другая структура, открытая, прозрачная и действующая строго по правилам.