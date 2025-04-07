"Бавария" – "Интер". Прогноз на матч Лиги чемпионов 8 апреля

Дата публикации: 07-04-2025 21:55

Финалисты Лиги чемпионов 2010 года вновь встретятся, на этот раз – в борьбе за путёвку в полуфинал главного клубного турнира Европы. Первый матч этого захватывающего противостояния пройдет во вторник на «Альянц Арене» в Мюнхене.

С момента победы «Интера» над «Баварией» в мадридском финале (2:0), в котором миланцы под руководством Жозе Моуринью завоевали титул, клубы сталкивались в Лиге чемпионов всего дважды. Уже в следующем сезоне им довелось встретиться в 1/8 финала. Тогда «Интер» вновь вышел победителем по сумме двух матчей, несмотря на поражение в первом поединке на «Сан-Сиро». Затем их пути пересеклись только в 2022 году, когда обе команды оказались в одной группе. Тогда мюнхенцы, под руководством Юлиана Нагельсманна, дважды обыграли «нерадзурри» со счётом 2:0, однако это не помешало итальянцам добраться до финала турнира, где они уступили «Манчестер Сити».

Сейчас обе команды подходят к дуэли в хорошей форме. «Интер» лидирует в Серии А, но под давлением «Наполи», тогда как «Бавария» сохраняет отрыв от «Байера» в Бундеслиге. Однако кадровые проблемы могут внести серьёзные коррективы. В последнем туре чемпионата Германии мюнхенцы одержали победу над «Аугсбургом» (3:1), но потеряли Джамала Мусиалу – травма может оставить его вне игры до конца сезона. Отсутствие главного креативного игрока особенно ощутимо на фоне того, что «Интер» невероятно надёжен в обороне: за 10 матчей ЛЧ этого сезона команда пропустила лишь два мяча.

Кроме Мусиалы, Венсан Компани не сможет рассчитывать на Дайо Упамекано и Альфонсо Дэвиса, а участие Кингсли Комана также под вопросом. Из хороших новостей – возможное возвращение Мануэля Нойера, который уже тренируется в общей группе и может помочь в ключевом матче.

«Интер» в своём последнем матче Серии А сыграл вничью с «Пармой», упустив победу после замены одного из ключевых защитников Алессандро Бастони. К счастью для миланцев, травма оказалась несерьезной, и он должен выйти на поле в Мюнхене. Зато вне заявки точно останутся Зелиньски, Думфрис и Тареми, которые продолжают восстановление, а Аслани пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек.

На стадии 1/8 финала «Бавария» уверенно прошла «Байер», однако команда Хаби Алонсо ныне далека от своей прошлогодней формы, поэтому лишь сейчас мюнхенцам предстоит серьёзное испытание. Для Венсана Компани это станет важным тестом – в отличие от Симоне Индзаги, у которого уже есть солидный опыт в плей-офф Лиги чемпионов и выверенный, прагматичный стиль игры.

Итальянцы, несмотря на статус гостей, имеют все шансы на положительный исход в первом поединке. Их организованность и дисциплина способны доставить немало проблем ослабленной «Баварии». Поэтому ставка на двойной шанс для «Интера» (Х2) выглядит весьма привлекательно – коэффициент колеблется в районе 1.90. Также стоит обратить внимание на вариант с тоталом меньше 2.5 – при сильных оборонительных линиях обеих команд матч вполне может пройти в сдержанном, тактическом ключе.