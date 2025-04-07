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Леганес - Осасуна 07 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-04-2025 21:00
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
07 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Леганес
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Осасуна, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Осасуна
Памплона
13 Сербия вр Марко Дмитрович
12 Франция зщ Валентин Розье
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
22 Сербия зщ Матия Настасич
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
5 Перу пз Ренато Тапиа
17 Камерун пз Иван Неу
8 Гвинея пз Сейдуба Сиссе
11 Испания нп Хуан Крус
10 Испания нп Даниэль Раба
19 Испания нп Диего Гарсия
13 Испания вр Айтор Фернандес
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
3 Испания зщ Хуан Крус
6 Испания пз Лукас Торро
14 Испания пз Рубен Гарсия
16 Испания пз Мой Гомес
7 Испания пз Хон Монкайола
10 Испания пз Аймар Орос
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Борха Саэс Хименес
Испания Висенте Морено
История личных встреч
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Осасуна1 : 1Леганес
27.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Осасуна2 : 1Леганес
17.08.2019 Испания - Примера 1-й тур Леганес0 : 1Осасуна
09.04.2017 Испания - Примера 31-й тур Осасуна2 : 1Леганес
21.11.2016 Испания - Примера 12-й тур Леганес2 : 0Осасуна
14.02.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Леганес2 : 0Осасуна
12.09.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Осасуна2 : 1Леганес
23.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Леганес1 : 1Осасуна
03.01.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 19-й тур Осасуна2 : 1Леганес
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 3 : 2Леганес
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Леганес2 : 3
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 2 : 1Леганес
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Леганес1 : 0
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 3 : 0Леганес
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 0 : 0Осасуна
27.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 3 : 0Осасуна
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Осасуна1 : 2
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Осасуна3 : 3
21.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 1 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3067
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М3060
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2953
5
Лига Европы
Бетис3048
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2847
7 Сельта3043
8 Реал Сосьедад3041
9 Мальорка3040
10 Райо Вальекано3040
11 Севилья3036
12 Хетафе2936
13 Валенсия3034
14 Жирона3034
15 Осасуна2934
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Леганес2927
19
Зона вылета
Лас-Пальмас3026
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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