Леганес - Осасуна 07 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-04-2025 21:00
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
07 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Осасуна, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|17
|пз
|Иван Неу
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|11
|нп
|Хуан Крус
|10
|нп
|Даниэль Раба
|19
|нп
|Диего Гарсия
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|16
|пз
|Мой Гомес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Висенте Морено
История личных встреч
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|17.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 1
|09.04.2017
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|21.11.2016
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|14.02.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|2 : 0
|12.09.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|2 : 1
|23.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|03.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 19-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 3
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
|27.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|21.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|60
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|28
|47
|7
|Сельта
|30
|43
|8
|Реал Сосьедад
|30
|41
|9
|Мальорка
|30
|40
|10
|Райо Вальекано
|30
|40
|11
|Севилья
|30
|36
|12
|Хетафе
|29
|36
|13
|Валенсия
|30
|34
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Осасуна
|29
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16