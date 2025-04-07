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Пуща - Ракув 07 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-04-2025 19:00
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
07 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 27-й тур
Пуща
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Ракув, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пуща
Неполомице
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Польша Марек Папшун
История личных встреч
28.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Ракув2 : 0Пуща
09.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Пуща1 : 1Ракув
03.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Ракув2 : 0Пуща
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 3 : 1Пуща
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Пуща2 : 1
07.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 2 : 1Пуща
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Пуща0 : 1
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 2Пуща
31.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 0 : 2Ракув
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Ракув3 : 2
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 0 : 3Ракув
03.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Ракув3 : 1
21.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Ракув1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2655
2
Квалификация Лиги конференций
Лех П2753
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2752
4 Погонь2644
5 Легия2744
6 Краковия2742
7 Гурник З2740
8 Мотор2740
9 Видзев2736
10 ГКС Катовице2636
11 Пяст2734
12 Радомяк2734
13 Корона2733
14 Заглембе Л2726
15 Пуща2625
16
Зона вылета
Сталь2724
17
Зона вылета
Лехия2724
18
Зона вылета
Шлёнск2722

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