Пуща - Ракув 07 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-04-2025 19:00
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
07 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Ракув, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пуща
Неполомице
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
|Марек Папшун
|Марек Папшун
История личных встреч
|28.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Польша - Экстракласса
|24-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Польша - Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
|31.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|3 : 2
|08.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 3
|03.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|3 : 1
|21.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|26
|55
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|27
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|27
|52
|4
|Погонь
|26
|44
|5
|Легия
|27
|44
|6
|Краковия
|27
|42
|7
|Гурник З
|27
|40
|8
|Мотор
|27
|40
|9
|Видзев
|27
|36
|10
|ГКС Катовице
|26
|36
|11
|Пяст
|27
|34
|12
|Радомяк
|27
|34
|13
|Корона
|27
|33
|14
|Заглембе Л
|27
|26
|15
|Пуща
|26
|25
| 16
Зона вылета
|Сталь
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Лехия
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|27
|22