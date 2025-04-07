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В «Баварии» высказались о покупке нападающего, способного подменять Кейна

Дата публикации: 07-04-2025 08:08

Макс Эберль, занимающий должность директора «Баварии», ответил на вопрос о подписании форварда на подмену Гарри Кейну.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «красные» следят за Тимом Кляйндинстом из «Боруссии» (Мёнхенгладбах).

«Когда я был частью «Лейпцига», мы рассматривали вариант с подписанием Кляйндинста. Сейчас это не значит ничего. Естественно, мы хотели бы подписать сменщика. Однако тема замены Кейна весьма непростая. Состав клуба великоват. Летом у нас будет полно работы», - цитирует Эберля «Sport1».

Действующее соглашение Кляйндинста с «Гладбахом» рассчитано до середины 2028 года. В текущем сезоне нападающий появлялся на поле в 27 играх, отметившись в них 15 забитыми мячами и 7 голевыми пасами.

Рыночный ценник на 29-летнего форварда равняется 17 млн евро («Transfermarkt»).

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