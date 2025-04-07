Риу Аве - Боавишта 07 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-04-2025 21:15
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
07 Апреля 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Боавишта, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Боавишта
Порту
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|20
|зщ
|Жоау Томе
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|98
|пз
|Омар Ричардс
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|16
|пз
|Брандон Агилера
|21
|пз
|Жоау Граса
|7
|нп
|Andre Silva
|80
|нп
|Оле Польман
|9
|нп
|Клэйтон
|31
|вр
|Томаш Вацлик
|27
|зщ
|Осман Какай
|13
|зщ
|Sidoine Fogning
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|3
|зщ
|Лейвин Курзава
|18
|пз
|Илия Вукотич
|24
|пз
|Себастьян Перес
|8
|пз
|Марко ван Гинкел
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|14
|нп
|Мусса Коне
|9
|нп
|Роберт Боженик
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 2
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|4 : 0
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 3
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 0
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|19.01.2020
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|03.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 3
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|01.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 3
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|27
|56
|5
|Санта-Клара
|28
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|45
|7
|Фамаликан
|28
|40
|8
|Каза Пия
|27
|39
|9
|Эшторил
|28
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|28
|29
|13
|Насьонал
|27
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|26
|15
|Эштрела
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|27
|15