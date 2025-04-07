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Риу Аве - Боавишта 07 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-04-2025 21:15
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
07 Апреля 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Риу Аве
Боавишта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Боавишта, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Боавишта
Порту
1 Польша вр Цезарий Мишта
20 Португалия зщ Жоау Томе
3 Греция зщ Андреас Нтои
2 Англия зщ Джонатан Панзо
98 Англия пз Омар Ричардс
34 Турция пз Демир Тыкназ
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
21 Португалия пз Жоау Граса
7 Бразилия нп Andre Silva
80 Германия нп Оле Польман
9 Бразилия нп Клэйтон
31 Чехия вр Томаш Вацлик
27 Сьерра-Леоне зщ Осман Какай
13 Камерун зщ Sidoine Fogning
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
3 Франция зщ Лейвин Курзава
18 Черногория пз Илия Вукотич
24 Колумбия пз Себастьян Перес
8 Нидерланды пз Марко ван Гинкел
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
14 Сенегал нп Мусса Коне
9 Словакия нп Роберт Боженик
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Боавишта0 : 2Риу Аве
30.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Боавишта0 : 0Риу Аве
05.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 0Боавишта
22.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Боавишта3 : 2Риу Аве
06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 0Боавишта
17.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд Риу Аве4 : 0Боавишта
10.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Боавишта3 : 3Риу Аве
06.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве0 : 0Боавишта
25.07.2020 Португалия - Примейра 34-й тур Боавишта0 : 2Риу Аве
19.01.2020 Португалия - Примейра 17-й тур Риу Аве2 : 0Боавишта
03.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 0Риу Аве
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 2 : 1Риу Аве
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Риу Аве2 : 3
10.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 0Риу Аве
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1
01.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Боавишта1 : 3
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 1 : 0Боавишта
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Боавишта1 : 2
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Боавишта1 : 0
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 0Боавишта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2765
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2765
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2756
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2756
5 Санта-Клара2846
6 Витория Гимарайнш2845
7 Фамаликан2840
8 Каза Пия2739
9 Эшторил2839
10 Морейренсе2835
11 Риу Аве2729
12 Арока2829
13 Насьонал2729
14 Жил Висенте2826
15 Эштрела2723
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2717
18
Зона вылета
Боавишта2715

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