Милан - Фиорентина 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
05 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фиорентина, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Фиорентина
Флоренция
|16
|вр
|Мик Меньян
|32
|зщ
|Кайл Уокер
|28
|зщ
|Малик Тшау
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|32
|пз
|Данило Катальди
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 3
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Лацио
|30
|52
|8
|Фиорентина
|30
|51
|9
|Милан
|30
|47
|10
|Удинезе
|30
|40
|11
|Торино
|30
|39
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Комо
|30
|30
|14
|Верона
|30
|30
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Парма
|30
|26
|17
|Лечче
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|30
|15