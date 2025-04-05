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Милан - Фиорентина 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
05 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Милан
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фиорентина, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Фиорентина
Флоренция
16 Франция вр Мик Меньян
32 Англия зщ Кайл Уокер
28 Германия зщ Малик Тшау
46 Италия зщ Маттео Габбиа
19 Франция зщ Тео Эрнандес
38 Франция пз Уоррен Бондо
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
7 Мексика нп Сантьяго Хименес
43 Испания вр Давид де Хеа
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
18 Испания зщ Пабло Мари
6 Италия зщ Лука Раньери
2 Бразилия зщ Додо
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
44 Италия пз Николо Фаджоли
32 Италия пз Данило Катальди
8 Италия пз Роландо Мандрагора
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Фиорентина2 : 1Милан
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Фиорентина1 : 2Милан
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Милан1 : 0Фиорентина
04.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Фиорентина2 : 1Милан
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Милан2 : 1Фиорентина
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Милан1 : 0Фиорентина
20.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Фиорентина4 : 3Милан
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Фиорентина2 : 3Милан
29.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Милан2 : 0Фиорентина
22.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Фиорентина1 : 1Милан
02.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Милан1 : 1
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 2 : 1Милан
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Милан2 : 1
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 3Милан
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Милан1 : 2
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Фиорентина1 : 0
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Фиорентина3 : 0
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Фиорентина3 : 1
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 1Фиорентина
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 3 : 2Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3067
2
Лига чемпионов
Наполи3064
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Лацио3052
8 Фиорентина3051
9 Милан3047
10 Удинезе3040
11 Торино3039
12 Дженоа3035
13 Комо3030
14 Верона3030
15 Кальяри3029
16 Парма3026
17 Лечче3025
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3015

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