Шлёнск - Мотор 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 17:30
Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
05 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шлёнск - Мотор, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Мотор
Люблин
Главные тренеры
|Анте Шимунджа
История личных встреч
|28.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|1 : 4
|07.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|3 : 1
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|4 : 0
|10.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|3 : 3
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|24.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|26
|55
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|26
|51
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|26
|50
|4
|Погонь
|26
|44
|5
|Краковия
|27
|42
|6
|Легия
|26
|41
|7
|Гурник З
|26
|40
|8
|Мотор
|26
|39
|9
|ГКС Катовице
|26
|36
|10
|Радомяк
|26
|34
|11
|Видзев
|26
|33
|12
|Пяст
|26
|33
|13
|Корона
|26
|33
|14
|Пуща
|26
|25
|15
|Сталь
|27
|24
| 16
Зона вылета
|Лехия
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Заглембе Л
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|26
|21