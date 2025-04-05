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Шлёнск - Мотор 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 17:30
Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
05 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 27-й тур
Шлёнск
Мотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шлёнск - Мотор, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Мотор
Люблин
Главные тренеры
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
28.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Мотор2 : 1Шлёнск
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Шлёнск3 : 1
15.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 1 : 4Шлёнск
07.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Шлёнск1 : 1
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 3 : 1Шлёнск
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 2 : 0Шлёнск
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Мотор4 : 1
15.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 4 : 0Мотор
10.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Мотор3 : 3
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 0 : 1Мотор
24.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Мотор3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2655
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2651
3
Квалификация Лиги конференций
Лех П2650
4 Погонь2644
5 Краковия2742
6 Легия2641
7 Гурник З2640
8 Мотор2639
9 ГКС Катовице2636
10 Радомяк2634
11 Видзев2633
12 Пяст2633
13 Корона2633
14 Пуща2625
15 Сталь2724
16
Зона вылета
Лехия2624
17
Зона вылета
Заглембе Л2623
18
Зона вылета
Шлёнск2621

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