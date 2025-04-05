Майнц - Хольштайн 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
05 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хольштайн, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Хольштайн
Киль
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|18
|пз
|Надим Амири
|6
|пз
|Каисю Сано
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|21
|вр
|Томас Дене
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|8
|зщ
|Финн Порат
|47
|зщ
|Джон Толкин
|22
|пз
|Николай Ремберг
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|11
|нп
|Александер Бернхардссон
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
|18
|нп
|Суто Матино
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Марцель Рапп
История личных встреч
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|24.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|21.12.2011
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|65
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Боруссия М
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|27
|42
|7
|Фрайбург
|27
|42
|8
|Аугсбург
|27
|39
|9
|Вольфсбург
|27
|38
|10
|Боруссия Д
|27
|38
|11
|Штутгарт
|27
|37
|12
|Вердер
|27
|36
|13
|Унион
|27
|30
|14
|Хоффенхайм
|27
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|27
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|27
|17