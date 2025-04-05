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Майнц - Хольштайн 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
05 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Майнц
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хольштайн, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Хольштайн
Киль
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
3ГерманиязщМоритц Йенц
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
18ГерманияпзНадим Амири
6ЯпонияпзКаисю Сано
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
21ГерманияврТомас Дене
17ГерманиязщТимо Беккер
26СловениязщДавид Зец
3ГерманиязщМарко Коменда
8ГерманиязщФинн Порат
47СШАзщДжон Толкин
22ГерманияпзНиколай Ремберг
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
11ШвециянпАлександер Бернхардссон
7ГерманиянпСтивен Скрыбски
18ЯпониянпСуто Матино
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ГерманияМарцель Рапп
История личных встреч
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турХольштайн0 : 3Майнц
24.10.2017Кубок Германии2-й раундМайнц3 : 2 ДВХольштайн
21.12.2011Кубок Германии1/8 финалаХольштайн2 : 0Майнц
30.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур3 : 1Майнц
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турМайнц2 : 2
07.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур1 : 3Майнц
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур1 : 2Майнц
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турМайнц2 : 0
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турХольштайн0 : 3
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур3 : 1Хольштайн
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турХольштайн2 : 2
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 1Хольштайн
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турХольштайн0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2765
2
Лига чемпионов
Байер2759
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2748
4
Лига чемпионов
Майнц2745
5
Лига Европы
Боруссия М2743
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2742
7 Фрайбург2742
8 Аугсбург2739
9 Вольфсбург2738
10 Боруссия Д2738
11 Штутгарт2737
12 Вердер2736
13 Унион2730
14 Хоффенхайм2727
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2722
17
Зона вылета
Бохум2720
18
Зона вылета
Хольштайн2717

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