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Вердер - Айнтрахт Ф 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 18:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
05 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Вердер
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Айнтрахт Ф, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
5ГерманиязщАмос Пипер
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
7ГерманиянпМарвин Дукш
15ШотландиянпОливер Бёрк
40БразилияврКауа Сантос
13ДаниязщРасмус Кристенсен
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
15ТуниспзЭллиес Скири
16ШвецияпзХуго Ларссон
27ГерманияпзМарио Гётце
19ФранциянпЖан-Маттео Баойя
11ФранциянпУго Экитике
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турАйнтрахт Ф1 : 0Вердер
05.04.2024Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф1 : 1Вердер
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турВердер2 : 2Айнтрахт Ф
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турАйнтрахт Ф2 : 0Вердер
28.08.2022Германия - Бундеслига4-й турВердер3 : 4Айнтрахт Ф
26.02.2021Германия - Бундеслига23-й турВердер2 : 1Айнтрахт Ф
31.10.2020Германия - Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф1 : 1Вердер
03.06.2020Германия - Бундеслига24-й турВердер0 : 3Айнтрахт Ф
04.03.2020Кубок Германии1/4 финалаАйнтрахт Ф2 : 0Вердер
06.10.2019Германия - Бундеслига7-й турАйнтрахт Ф2 : 2Вердер
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур0 : 3Вердер
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турВердер2 : 4
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур0 : 2Вердер
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турВердер1 : 2
25.02.2025Кубок Германии1/4 финала2 : 1Вердер
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турАйнтрахт Ф1 : 0
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур1 : 3Айнтрахт Ф
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчАйнтрахт Ф4 : 1
09.03.2025Германия — Бундеслига25-й турАйнтрахт Ф1 : 2
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 2Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2765
2
Лига чемпионов
Байер2759
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2748
4
Лига чемпионов
Майнц2745
5
Лига Европы
Боруссия М2743
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2742
7 Фрайбург2742
8 Аугсбург2739
9 Вольфсбург2738
10 Боруссия Д2738
11 Штутгарт2737
12 Вердер2736
13 Унион2730
14 Хоффенхайм2727
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2722
17
Зона вылета
Бохум2720
18
Зона вылета
Хольштайн2717

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