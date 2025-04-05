Вердер - Айнтрахт Ф 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 18:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
05 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Айнтрахт Ф, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|5
|зщ
|Амос Пипер
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Марвин Дукш
|15
|нп
|Оливер Бёрк
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|26.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|03.06.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|65
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Боруссия М
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|27
|42
|7
|Фрайбург
|27
|42
|8
|Аугсбург
|27
|39
|9
|Вольфсбург
|27
|38
|10
|Боруссия Д
|27
|38
|11
|Штутгарт
|27
|37
|12
|Вердер
|27
|36
|13
|Унион
|27
|30
|14
|Хоффенхайм
|27
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|27
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|27
|17