Лион - Лилль 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 21:05
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
05 Апреля 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Лилль, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|15
|пз
|Таннер Тессманн
|7
|пз
|Жордан Верету
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|26
|пз
|Андре Гомеш
|20
|пз
|Митчел Баккер
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|19
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Бруно Женезио
История личных встреч
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|10.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 2
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|28.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|4 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|71
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|27
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|46
|7
|Лион
|27
|45
|8
|Брест
|27
|40
|9
|Ланс
|27
|39
|10
|Осер
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|34
|12
|Ренн
|27
|32
|13
|Нант
|27
|27
|14
|Анже
|27
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|27
|15