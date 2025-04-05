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Лион - Лилль 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 21:05
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
05 Апреля 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лион
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Лилль, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Лилль
Лилль
1БразилияврЛукас Перри
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
15СШАпзТаннер Тессманн
7ФранцияпзЖордан Верету
37ГанапзЭрнест Нуама
8ФранцияпзКорентин Толиссо
18ФранциянпРайан Шерки
69ГрузиянпЖорж Микаутадзе
30ФранцияврЛюка Шевалье
12БельгиязщТома Мёнье
2АлжирзщАйсса Манди
18ФранциязщБафоде Диаките
31Бразилиязщ Исмаили
21ФранцияпзБенжамен Андре
26ПортугалияпзАндре Гомеш
20НидерландыпзМитчел Баккер
17БельгияпзНгалайель Мукау
19БельгиянпМатиас Фернандес
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
01.11.2024Франция — Лига 110-й турЛилль1 : 1Лион
06.05.2024Франция - Лига 132-й турЛилль3 : 4Лион
07.02.2024Кубок Франции1/8 финалаЛион2 : 1Лилль
26.11.2023Франция - Лига 113-й турЛион0 : 2Лилль
10.03.2023Франция - Лига 127-й турЛилль3 : 3Лион
08.02.2023Кубок Франции1/8 финалаЛион2 : 2 4 : 2Лилль
30.10.2022Франция - Лига 113-й турЛион1 : 0Лилль
27.02.2022Франция - Лига 126-й турЛион0 : 1Лилль
12.12.2021Франция - Лига 118-й турЛилль0 : 0Лион
25.04.2021Франция - Лига 134-й турЛион2 : 3Лилль
28.03.2025Франция — Лига 127-й тур4 : 2Лион
16.03.2025Франция — Лига 126-й турЛион4 : 2
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчЛион4 : 0
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур0 : 2Лион
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 3Лион
30.03.2025Франция — Лига 127-й турЛилль1 : 0
15.03.2025Франция — Лига 126-й тур1 : 0Лилль
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчЛилль1 : 2
08.03.2025Франция — Лига 125-й турЛилль1 : 0
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч1 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2771
2
Лига чемпионов
Монако2750
3
Лига чемпионов
Марсель2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2747
5
Лига Европы
Лилль2747
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2746
7 Лион2745
8 Брест2740
9 Ланс2739
10 Осер2735
11 Тулуза2734
12 Ренн2732
13 Нант2727
14 Анже2727
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2724
17
Зона вылета
Сент-Этьен2723
18
Зона вылета
Монпелье2715

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