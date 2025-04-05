Реал Мадрид - Валенсия 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 16:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
05 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Валенсия, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Валенсия
Валенсия
|26
|вр
|Фран Гонсалес
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|15
|пз
|Арда Гюлер
|21
|пз
|Браим Диас
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|19
|зщ
|Макс Ааронс
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|8
|пз
|Хави Герра
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|10
|пз
|Андре Алмейда
|12
|нп
|Умар Садик
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Карлос Корберан
История личных встреч
|03.01.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|02.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|11.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 3
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 1
|01.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 4 ДВ
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 4
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Реал» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|28
|47
|7
|Сельта
|29
|40
|8
|Райо Вальекано
|29
|40
|9
|Мальорка
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|38
|11
|Севилья
|29
|36
|12
|Хетафе
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Осасуна
|29
|34
|15
|Валенсия
|29
|31
|16
|Эспаньол
|28
|29
|17
|Алавес
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|29
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16