23:54 ()
Онлайн трансляции
Пятница 04 апреля
Суббота 05 апреля
Свернуть список

Реал Мадрид - Валенсия 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
05 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Реал Мадрид
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Валенсия, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Валенсия
Валенсия
26ИспанияврФран Гонсалес
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
10ХорватияпзЛука Модрич
15ТурцияпзАрда Гюлер
21ИспанияпзБраим Диас
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
9ФранциянпКилиан Мбаппе
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
19АнглиязщМакс Ааронс
3ИспаниязщКристьян Москера
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
15ИспаниязщСесар Таррега
21ИспаниязщХесус Васкес
8ИспанияпзХави Герра
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
10ПортугалияпзАндре Алмейда
12НигериянпУмар Садик
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
03.01.2025Испания — Примера12-й турВаленсия1 : 2Реал Мадрид
02.03.2024Испания - Примера27-й турВаленсия2 : 2Реал Мадрид
11.11.2023Испания - Примера13-й турРеал Мадрид5 : 1Валенсия
21.05.2023Испания - Примера35-й турВаленсия1 : 0Реал Мадрид
02.02.2023Испания - Примера17-й турРеал Мадрид2 : 0Валенсия
11.01.2023Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид1 : 1 4 : 3Валенсия
08.01.2022Испания - Примера20-й турРеал Мадрид4 : 1Валенсия
19.09.2021Испания - Примера5-й турВаленсия1 : 2Реал Мадрид
14.02.2021Испания - Примера23-й турРеал Мадрид2 : 0Валенсия
08.11.2020Испания - Примера9-й турВаленсия4 : 1Реал Мадрид
01.04.2025Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчРеал Мадрид4 : 4 ДВ
29.03.2025Испания — Примера29-й турРеал Мадрид3 : 2
15.03.2025Испания — Примера28-й тур1 : 2Реал Мадрид
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 0 2 : 4Реал Мадрид
09.03.2025Испания — Примера27-й турРеал Мадрид2 : 1
30.03.2025Испания — Примера29-й турВаленсия1 : 0
15.03.2025Испания — Примера28-й тур1 : 1Валенсия
08.03.2025Испания — Примера27-й турВаленсия2 : 1
02.03.2025Испания — Примера26-й тур3 : 3Валенсия
22.02.2025Испания — Примера25-й турВаленсия0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Реал» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2966
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2963
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2953
5
Лига Европы
Бетис2947
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2847
7 Сельта2940
8 Райо Вальекано2940
9 Мальорка2940
10 Реал Сосьедад2938
11 Севилья2936
12 Хетафе2936
13 Жирона2934
14 Осасуна2934
15 Валенсия2931
16 Эспаньол2829
17 Алавес2927
18
Зона вылета
Леганес2927
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2926
20
Зона вылета
Вальядолид2916

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close