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Вильярреал - Реал Мадрид 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Вильярреал
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Мадрид, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Мадрид
Мадрид
13ШвецияврФилип Йоргенсен
2КолумбиязщЙерсон Москера
12Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
5ИспаниязщХорхе Куэнка
18ИспаниязщАльберто Морено
4ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
20ИспанияпзРамон Терратс
25Буркина-ФасонпБертран Траоре
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
9ПортугалиянпГонсалу Гедеш
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщЛукас Васкес
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
24ТурцияпзАрда Гюлер
21ИспанияпзБраим Диас
10ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
19ИспанияпзДаниель Себальос
14Испаниянп Хоселу
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
17.12.2023Испания - Примера17-й турРеал Мадрид4 : 1Вильярреал
08.04.2023Испания - Примера28-й турРеал Мадрид2 : 3Вильярреал
19.01.2023Кубок Испании1/8 финалаВильярреал2 : 3Реал Мадрид
07.01.2023Испания - Примера16-й турВильярреал2 : 1Реал Мадрид
12.02.2022Испания - Примера24-й турВильярреал0 : 0Реал Мадрид
25.09.2021Испания - Примера7-й турРеал Мадрид0 : 0Вильярреал
22.05.2021Испания - Примера38-й турРеал Мадрид2 : 1Вильярреал
21.11.2020Испания - Примера10-й турВильярреал1 : 1Реал Мадрид
16.07.2020Испания - Примера37-й турРеал Мадрид2 : 1Вильярреал
01.09.2019Испания - Примера3-й турВильярреал2 : 2Реал Мадрид
14.05.2024Испания - Примера36-й тур0 : 1Вильярреал
11.05.2024Испания - Примера35-й турВильярреал3 : 2
05.05.2024Испания - Примера34-й тур3 : 2Вильярреал
28.04.2024Испания - Примера33-й турВильярреал3 : 0
21.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 2Вильярреал
14.05.2024Испания - Примера36-й турРеал Мадрид5 : 0
11.05.2024Испания - Примера35-й тур0 : 4Реал Мадрид
08.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчРеал Мадрид2 : 1
04.05.2024Испания - Примера34-й турРеал Мадрид3 : 0
30.04.2024Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матч2 : 2Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Вальярреал» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3679
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3673
5
Лига Европы
Атлетик Б3662
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3657
7 Бетис3656
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3648
10 Хетафе3643
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3638
15 Райо Вальекано3638
16 Сельта3637
17 Мальорка3636
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3617

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