Вильярреал - Реал Мадрид 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Мадрид, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|12
|зщ
|Эрик Бейи
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|18
|зщ
|Альберто Морено
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|20
|пз
|Рамон Терратс
|25
|нп
|Бертран Траоре
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|9
|нп
|Гонсалу Гедеш
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|24
|пз
|Арда Гюлер
|21
|пз
|Браим Диас
|10
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|19
|пз
|Даниель Себальос
|14
|нп
|Хоселу
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|19.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 4
|08.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Вальярреал» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|79
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|36
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|36
|57
|7
|Бетис
|36
|56
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|36
|48
|10
|Хетафе
|36
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|36
|38
|15
|Райо Вальекано
|36
|38
|16
|Сельта
|36
|37
|17
|Мальорка
|36
|36
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|36
|17