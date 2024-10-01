02:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 октября
Свернуть список

Эвертон - Ньюкасл Юнайтед 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
05 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Англия вр Джордан Пикфорд
18 Англия зщ Эшли Янг
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
8 Бельгия пз Орель Мангала
37 Англия пз Джеймс Гарнер
11 Англия нп Джек Харрисон
7 Англия нп Дуайт Макнил
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
8 Италия пз Сандро Тонали
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
10 Англия нп Энтони Гордон
11 Англия нп Харви Барнс
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Англия Эдди Хау
История личных встреч
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Эвертон
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Эвертон
17.03.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Эвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Эвертон
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Эвертон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Эвертон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Эвертон
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Эвертон2 : 1
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Эвертон
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Эвертон1 : 1 5 : 6
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 3 : 2Эвертон
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Эвертон2 : 3
01.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити614
3
Лига чемпионов
Арсенал614
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла613
6 Фулхэм611
7 Ньюкасл Юнайтед611
8 Тоттенхэм Хотспур610
9 Брайтон энд Хоув Альбион69
10 Ноттингем Форест69
11 Борнмут68
12 Брентфорд67
13 Манчестер Юнайтед67
14 Вест Хэм Юнайтед65
15 Ипсвич Таун64
16 Эвертон64
17 Лестер Сити63
18
Зона вылета
Кристал Пэлас63
19
Зона вылета
Саутгемптон61
20
Зона вылета
Вулверхэмптон61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close