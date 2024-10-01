Эвертон - Ньюкасл Юнайтед 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
05 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|8
|пз
|Орель Мангала
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|11
|нп
|Джек Харрисон
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|10
|нп
|Энтони Гордон
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Эдди Хау
История личных встреч
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|17.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|08.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|01.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|6
|13
|6
|Фулхэм
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|11
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|10
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|10
|Ноттингем Форест
|6
|9
|11
|Борнмут
|6
|8
|12
|Брентфорд
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|5
|15
|Ипсвич Таун
|6
|4
|16
|Эвертон
|6
|4
|17
|Лестер Сити
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|6
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|6
|1