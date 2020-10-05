Хетафе - Осасуна 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
05 Октября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Осасуна, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|4
|зщ
|Хуан Беррокаль
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|5
|пз
|Луис Милья
|7
|пз
|Алекс Сола
|6
|пз
|Крисантус Уче
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|9
|нп
|Борха Майораль
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|8
|пз
|Пабло Ибаньес
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Висенте Морено
История личных встреч
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 2
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|03.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|8
|14
|7
|Мальорка
|8
|14
|8
|Бетис
|8
|12
|9
|Сельта
|8
|10
|10
|Райо Вальекано
|8
|10
|11
|Алавес
|8
|10
|12
|Жирона
|8
|9
|13
|Севилья
|8
|9
|14
|Реал Сосьедад
|8
|8
|15
|Хетафе
|8
|7
|16
|Леганес
|8
|7
|17
|Эспаньол
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|8
|3