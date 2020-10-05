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Хетафе - Осасуна 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
05 Октября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Хетафе
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Осасуна, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Осасуна
Памплона
13ИспанияврДавид Сория
2Тогозщ Джене
4ИспаниязщХуан Беррокаль
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
8УругвайпзМауро Арамбарри
5ИспанияпзЛуис Милья
7ИспанияпзАлекс Сола
6НигерияпзКрисантус Уче
17ИспаниянпКарлес Сайоль
9ИспаниянпБорха Майораль
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
23ИспанияпзАбель Бретонес
8ИспанияпзПабло Ибаньес
6ИспанияпзЛукас Торро
14ИспанияпзРубен Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
19ИспаниянпБрайан Сарагоса
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияВисенте Морено
История личных встреч
21.01.2024Испания - Примера21-й турОсасуна3 : 2Хетафе
17.09.2023Испания - Примера5-й турХетафе3 : 2Осасуна
28.05.2023Испания - Примера37-й турХетафе2 : 1Осасуна
18.09.2022Испания - Примера6-й турОсасуна0 : 2Хетафе
11.05.2022Испания - Примера36-й турОсасуна1 : 1Хетафе
19.12.2021Испания - Примера18-й турХетафе1 : 0Осасуна
03.04.2021Испания - Примера29-й турОсасуна0 : 0Хетафе
19.09.2020Испания - Примера2-й турХетафе1 : 0Осасуна
05.07.2020Испания - Примера34-й турОсасуна0 : 0Хетафе
10.11.2019Испания - Примера13-й турХетафе0 : 0Осасуна
28.09.2024Испания — Примера8-й турХетафе2 : 0
25.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 0Хетафе
22.09.2024Испания — Примера6-й турХетафе1 : 1
18.09.2024Испания — Примера3-й тур2 : 1Хетафе
14.09.2024Испания — Примера5-й тур1 : 0Хетафе
28.09.2024Испания — Примера8-й турОсасуна4 : 2
24.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 0Осасуна
21.09.2024Испания — Примера6-й турОсасуна2 : 1
16.09.2024Испания — Примера5-й тур3 : 1Осасуна
01.09.2024Испания — Примера4-й турОсасуна3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона821
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
3
Лига чемпионов
Вильярреал817
4
Лига чемпионов
Атлетико М816
5
Лига Европы
Осасуна814
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б814
7 Мальорка814
8 Бетис812
9 Сельта810
10 Райо Вальекано810
11 Алавес810
12 Жирона89
13 Севилья89
14 Реал Сосьедад88
15 Хетафе87
16 Леганес87
17 Эспаньол87
18
Зона вылета
Валенсия85
19
Зона вылета
Вальядолид85
20
Зона вылета
Лас-Пальмас83

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