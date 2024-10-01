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Манчестер Сити - Фулхэм 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Манчестер Сити
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Фулхэм, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Фулхэм
Лондон
31Бразилиявр Эдерсон
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
82АнглиязщРико Льюис
8ХорватияпзМатео Ковачич
20ПортугалияпзБернарду Силва
19ГерманияпзИлкай Гюндоган
47АнглиянпФил Фоден
10АнглиянпДжек Грилиш
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
18БразилияпзАндреас Перейра
20СербияпзСаша Лукич
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
11ИспаниянпАдама Траоре
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турФулхэм0 : 4Манчестер Сити
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турМанчестер Сити5 : 1Фулхэм
30.04.2023Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм1 : 2Манчестер Сити
05.11.2022Англия - Премьер-лига15-й турМанчестер Сити2 : 1Фулхэм
05.02.2022Кубок Англии1/16 финалаМанчестер Сити4 : 1Фулхэм
13.03.2021Англия - Премьер-лига28-й турФулхэм0 : 3Манчестер Сити
05.12.2020Англия - Премьер-лига11-й турМанчестер Сити2 : 0Фулхэм
26.01.2020Кубок Англии1/16 финалаМанчестер Сити4 : 0Фулхэм
30.03.2019Англия - Премьер-лига32-й турФулхэм0 : 2Манчестер Сити
01.11.2018Англия - Кубок лиги4-й раундМанчестер Сити2 : 0Фулхэм
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 4Манчестер Сити
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур1 : 1Манчестер Сити
24.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаМанчестер Сити2 : 1
22.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турМанчестер Сити2 : 2
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турМанчестер Сити0 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур0 : 1Фулхэм
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турФулхэм3 : 1
17.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финала1 : 1 16 : 15Фулхэм
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турФулхэм1 : 1
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити614
3
Лига чемпионов
Арсенал614
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла613
6 Фулхэм611
7 Ньюкасл Юнайтед611
8 Тоттенхэм Хотспур610
9 Брайтон энд Хоув Альбион69
10 Ноттингем Форест69
11 Борнмут68
12 Брентфорд67
13 Манчестер Юнайтед67
14 Вест Хэм Юнайтед65
15 Ипсвич Таун64
16 Эвертон64
17 Лестер Сити63
18
Зона вылета
Кристал Пэлас63
19
Зона вылета
Саутгемптон61
20
Зона вылета
Вулверхэмптон61

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