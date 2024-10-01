Манчестер Сити - Фулхэм 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Фулхэм, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Фулхэм
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|47
|нп
|Фил Фоден
|10
|нп
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|20
|пз
|Саша Лукич
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Марку Силва
История личных встреч
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 2
|01.11.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 16 : 15
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|6
|13
|6
|Фулхэм
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|11
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|10
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|10
|Ноттингем Форест
|6
|9
|11
|Борнмут
|6
|8
|12
|Брентфорд
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|5
|15
|Ипсвич Таун
|6
|4
|16
|Эвертон
|6
|4
|17
|Лестер Сити
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|6
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|6
|1