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Шальке-04 - Герта 05 Октября прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
05 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Шальке-04
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Герта, которое состоится 05 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Герта
Берлин
История личных встреч
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Герта5 : 2Шальке-04
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Шальке-041 : 2Герта
14.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Шальке-045 : 2Герта
23.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Герта2 : 1Шальке-04
12.05.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Шальке-041 : 2Герта
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Герта3 : 0Шальке-04
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Шальке-043 : 2 ДВГерта
31.01.2020 Германия - Бундеслига 20-й тур Герта0 : 0Шальке-04
31.08.2019 Германия - Бундеслига 3-й тур Шальке-043 : 0Герта
25.01.2019 Германия - Бундеслига 19-й тур Герта2 : 2Шальке-04
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 2Шальке-04
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Шальке-043 : 5
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 2 : 0Шальке-04
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Шальке-041 : 3
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 2Шальке-04
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Герта1 : 4
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 0 : 2Герта
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Герта0 : 2
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 3 : 4Герта
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Герта2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Падерборн 07816
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ816
4 Магдебург715
5 Ганновер-96713
6 Гамбург712
7 Герта710
8 Кёльн79
9 Эльверсберг79
10 Гройтер Фюрт79
11 Кайзерслаутерн79
12 Ульм 184677
13 Шальке-0477
14 Нюрнберг77
15 Дармштадт 9886
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер75
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян84

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