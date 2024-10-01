Шальке-04 - Герта 05 Октября прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
05 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Герта, которое состоится 05 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Герта
Берлин
История личных встреч
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|14.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|5 : 2
|23.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|12.05.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|31.01.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|25.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|20.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 5
|13.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 4
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|7
|17
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|8
|16
|4
|Магдебург
|7
|15
|5
|Ганновер-96
|7
|13
|6
|Гамбург
|7
|12
|7
|Герта
|7
|10
|8
|Кёльн
|7
|9
|9
|Эльверсберг
|7
|9
|10
|Гройтер Фюрт
|7
|9
|11
|Кайзерслаутерн
|7
|9
|12
|Ульм 1846
|7
|7
|13
|Шальке-04
|7
|7
|14
|Нюрнберг
|7
|7
|15
|Дармштадт 98
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ян
|8
|4