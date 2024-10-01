02:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 октября
Свернуть список

Уотфорд - Мидлсбро 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Уотфорд
Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Мидлсбро, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турМидлсбро3 : 1Уотфорд
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турУотфорд2 : 3Мидлсбро
28.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турМидлсбро2 : 0Уотфорд
30.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турУотфорд2 : 1Мидлсбро
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турМидлсбро1 : 1Уотфорд
11.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турУотфорд1 : 0Мидлсбро
14.01.2017Англия - Премьер-лига21-й турУотфорд0 : 0Мидлсбро
16.10.2016Англия - Премьер-лига8-й турМидлсбро0 : 1Уотфорд
06.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турУотфорд2 : 0Мидлсбро
25.10.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМидлсбро1 : 1Уотфорд
02.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур3 : 0Уотфорд
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турУотфорд2 : 1
24.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финала2 : 1Уотфорд
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур4 : 1Уотфорд
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турУотфорд1 : 1
01.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур0 : 1Мидлсбро
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турМидлсбро2 : 0
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 0Мидлсбро
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турМидлсбро1 : 1
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур0 : 2Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд818
2
Повышение
Бёрнли817
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед816
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион816
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед815
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс815
7 Мидлсбро814
8 Уотфорд813
9 Халл Сити812
10 Норвич Сити812
11 Оксфорд Юнайтед811
12 Суонси Сити811
13 Бристоль Сити810
14 Дерби Каунти89
15 Сток Сити89
16 Миллуолл88
17 Ковентри Сити88
18 Плимут Аргайл88
19 Шеффилд Уэнсдей88
20 Лутон Таун88
21 Престон Норт Энд88
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс87
23
Зона вылета
Портсмут84
24
Зона вылета
Кардифф Сити84

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close