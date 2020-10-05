Интер М - Торино 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
05 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 05 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Торино
Турин
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|18
|нп
|Че Адамс
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|4 : 2
|13.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 3
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 4
Лига чемпионов
|Торино
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|6
|10
|7
|Эмполи
|6
|10
|8
|Лацио
|6
|10
|9
|Рома
|6
|9
|10
|Комо
|7
|8
|11
|Аталанта
|6
|7
|12
|Болонья
|6
|7
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Верона
|6
|6
|15
|Лечче
|6
|5
|16
|Кальяри
|6
|5
|17
|Парма
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|6
|5
| 19
Зона вылета
|Венеция
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|3