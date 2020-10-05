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Интер М - Торино 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
05 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Интер М
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 05 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Торино
Турин
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
32 Италия зщ Федерико Димарко
16 Италия пз Давиде Фраттези
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
5 Марокко зщ Адам Масина
16 Норвегия зщ Маркус Педерсен
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
61 Франция пз Адриен Тамез
28 Италия пз Самуэле Риччи
8 Сербия пз Иван Илич
18 Шотландия нп Че Адамс
91 Колумбия нп Дуван Сапата
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Интер М2 : 0Торино
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Торино0 : 3Интер М
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Торино0 : 1Интер М
10.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Интер М1 : 0Торино
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Торино1 : 1Интер М
22.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Интер М1 : 0Торино
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Торино1 : 2Интер М
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Интер М4 : 2Торино
13.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Интер М3 : 1Торино
23.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Торино0 : 3Интер М
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Интер М4 : 0
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 2 : 3Интер М
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Интер М1 : 2
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 0Интер М
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 1 : 1Интер М
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Торино2 : 3
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 3Торино
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Торино0 : 0
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 1Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Ювентус612
3
Лига чемпионов
Милан611
4
Лига чемпионов
Торино611
5
Лига Европы
Интер М611
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе610
7 Эмполи610
8 Лацио610
9 Рома69
10 Комо78
11 Аталанта67
12 Болонья67
13 Фиорентина67
14 Верона66
15 Лечче65
16 Кальяри65
17 Парма65
18
Зона вылета
Дженоа65
19
Зона вылета
Венеция64
20
Зона вылета
Монца63

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