Брентфорд - Вулверхэмптон 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вулверхэмптон, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|27
|пз
|Витали Янельт
|14
|пз
|Фабиу Карвалью
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|7
|пз
|Андре Триндаде
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|10
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Томас Франк
|Гари О'Нил
История личных встреч
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|16.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 0-й матч
|3 : 2 ДВ
|05.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|1 : 1
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 4
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|02.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|3 : 0
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|6
|13
|6
|Фулхэм
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|11
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|10
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|9
|10
|Ноттингем Форест
|6
|9
|11
|Борнмут
|6
|8
|12
|Брентфорд
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|5
|15
|Ипсвич Таун
|6
|4
|16
|Эвертон
|6
|4
|17
|Лестер Сити
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|6
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|6
|1