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Брентфорд - Вулверхэмптон 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Брентфорд
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вулверхэмптон, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1НидерландыврМарк Флеккен
4НидерландызщСепп ван ден Берг
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
20НорвегиязщКристоффер Аер
27ГерманияпзВитали Янельт
14ПортугалияпзФабиу Карвалью
6ДанияпзКристиан Нёргор
24ДаниянпМиккель Дамсгор
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
19КамеруннпБрайан Мбемо
31АнглияврСэм Джонстон
22ПортугалиязщНелсон Семеду
24Португалиязщ Тоти
3АлжирзщРайан Аит-Нури
15АнглиязщКрейг Доусон
7Бразилияпз Андре Триндаде
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
5ГабонпзМарио Лемина
8БразилияпзЖоао Гомес
10БразилиянпМатеус Кунья
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й турВулверхэмптон0 : 2Брентфорд
16.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 0-й матчВулверхэмптон3 : 2 ДВБрентфорд
05.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 3-й матчБрентфорд1 : 1Вулверхэмптон
27.12.2023Англия - Премьер-лига19-й турБрентфорд1 : 4Вулверхэмптон
15.04.2023Англия - Премьер-лига31-й турВулверхэмптон2 : 0Брентфорд
29.10.2022Англия - Премьер-лига14-й турБрентфорд1 : 1Вулверхэмптон
22.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турБрентфорд1 : 2Вулверхэмптон
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турВулверхэмптон0 : 2Брентфорд
02.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турВулверхэмптон3 : 0Брентфорд
26.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турБрентфорд0 : 0Вулверхэмптон
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турБрентфорд1 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 1Брентфорд
17.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаБрентфорд3 : 1
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур2 : 1Брентфорд
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турБрентфорд3 : 1
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турВулверхэмптон1 : 2
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 1Вулверхэмптон
18.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финала3 : 2Вулверхэмптон
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турВулверхэмптон1 : 2
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити614
3
Лига чемпионов
Арсенал614
4
Лига чемпионов
Челси613
5
Лига Европы
Астон Вилла613
6 Фулхэм611
7 Ньюкасл Юнайтед611
8 Тоттенхэм Хотспур610
9 Брайтон энд Хоув Альбион69
10 Ноттингем Форест69
11 Борнмут68
12 Брентфорд67
13 Манчестер Юнайтед67
14 Вест Хэм Юнайтед65
15 Ипсвич Таун64
16 Эвертон64
17 Лестер Сити63
18
Зона вылета
Кристал Пэлас63
19
Зона вылета
Саутгемптон61
20
Зона вылета
Вулверхэмптон61

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