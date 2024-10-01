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Удинезе - Лечче 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
05 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Удинезе
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лечче, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Лечче
Лечче
40 Нигерия вр Мадука Окойе
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
6 Испания пз Ойер Саррага
9 Англия нп Кинан Дэвис
17 Италия нп Лоренцо Лукка
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Мали пз Лассана Кулибали
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
7 Испания нп Тете
9 Черногория нп Никола Крстович
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Лука Готти
История личных встреч
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Лечче0 : 2Удинезе
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Удинезе1 : 1Лечче
28.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Лечче1 : 0Удинезе
04.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Удинезе1 : 1Лечче
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Удинезе1 : 2Лечче
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Лечче0 : 1Удинезе
01.02.2012 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 1Лечче
11.09.2011 Италия - Серия А 2-й тур Лечче0 : 2Удинезе
03.04.2011 Италия - Серия А 31-й тур Лечче2 : 0Удинезе
14.11.2010 Италия - Серия А 12-й тур Удинезе4 : 0Лечче
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе2 : 3
25.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе3 : 1
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 3 : 0Удинезе
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 3Удинезе
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Удинезе1 : 0
27.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 3 : 0Лечче
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Лечче0 : 2
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Лечче2 : 2
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 0Лечче
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Лечче1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Ювентус612
3
Лига чемпионов
Милан611
4
Лига чемпионов
Торино611
5
Лига Европы
Интер М611
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе610
7 Эмполи610
8 Лацио610
9 Рома69
10 Комо78
11 Аталанта67
12 Болонья67
13 Фиорентина67
14 Верона66
15 Лечче65
16 Кальяри65
17 Парма65
18
Зона вылета
Дженоа65
19
Зона вылета
Венеция64
20
Зона вылета
Монца63

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