Удинезе - Лечче 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
05 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лечче, которое состоится 05 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Лечче
Лечче
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|6
|пз
|Ойер Саррага
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|7
|нп
|Тете
|9
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Лука Готти
История личных встреч
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 0
|04.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|01.02.2012
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|11.09.2011
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|03.04.2011
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 0
|14.11.2010
|Италия - Серия А
|12-й тур
|4 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|25.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 0
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 4
Лига чемпионов
|Торино
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|6
|10
|7
|Эмполи
|6
|10
|8
|Лацио
|6
|10
|9
|Рома
|6
|9
|10
|Комо
|7
|8
|11
|Аталанта
|6
|7
|12
|Болонья
|6
|7
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Верона
|6
|6
|15
|Лечче
|6
|5
|16
|Кальяри
|6
|5
|17
|Парма
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|6
|5
| 19
Зона вылета
|Венеция
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|3