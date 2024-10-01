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Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Лутон Таун1 : 3Шеффилд Юнайтед
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 3Лутон Таун
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Лутон Таун
26.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Лутон Таун1 : 1Шеффилд Юнайтед
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Лутон Таун
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Лутон Таун0 : 0Шеффилд Юнайтед
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 0 : 0Шеффилд Юнайтед
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
13.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 0 : 2Шеффилд Юнайтед
01.09.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Лутон Таун2 : 2
27.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 1Лутон Таун
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Лутон Таун2 : 1
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 0 : 1Лутон Таун
30.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Лутон Таун1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд818
2
Повышение
Бёрнли817
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед816
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион816
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед815
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс815
7 Мидлсбро814
8 Уотфорд813
9 Халл Сити812
10 Норвич Сити812
11 Оксфорд Юнайтед811
12 Суонси Сити811
13 Бристоль Сити810
14 Дерби Каунти89
15 Сток Сити89
16 Миллуолл88
17 Ковентри Сити88
18 Плимут Аргайл88
19 Шеффилд Уэнсдей88
20 Лутон Таун88
21 Престон Норт Энд88
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс87
23
Зона вылета
Портсмут84
24
Зона вылета
Кардифф Сити84

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