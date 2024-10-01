Аталанта - Дженоа 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
05 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Дженоа, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Дженоа
Генуя
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|8
|пз
|Эмиль Бохинен
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|9
|нп
|Витор Оливейра
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 4
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|21.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 4
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|25.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 4
Лига чемпионов
|Торино
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|6
|10
|7
|Эмполи
|6
|10
|8
|Лацио
|6
|10
|9
|Рома
|6
|9
|10
|Комо
|7
|8
|11
|Аталанта
|6
|7
|12
|Болонья
|6
|7
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Верона
|6
|6
|15
|Лечче
|6
|5
|16
|Кальяри
|6
|5
|17
|Парма
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|6
|5
| 19
Зона вылета
|Венеция
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|3