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Аталанта - Дженоа 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
05 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Аталанта
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Дженоа, которое состоится 05 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Дженоа
Генуя
29 Италия вр Марко Карнесекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
32 Италия нп Матео Ретеги
11 Нигерия нп Адемола Лукман
95 Италия вр Пьерлуиджи Голлини
14 Италия зщ Алессандро Вольякко
13 Италия зщ Маттья Бани
22 Мексика зщ Хоан Васкес
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
3 Испания зщ Аарон Кариколь
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
8 Норвегия пз Эмиль Бохинен
23 Италия пз Фабио Миретти
19 Италия нп Андреа Пинамонти
9 Португалия нп Витор Оливейра
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Дженоа1 : 4Аталанта
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта2 : 0Дженоа
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Аталанта0 : 0Дженоа
21.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Дженоа0 : 0Аталанта
15.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Дженоа3 : 4Аталанта
17.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта0 : 0Дженоа
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Аталанта2 : 2Дженоа
15.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Дженоа1 : 2Аталанта
11.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур Аталанта2 : 1Дженоа
22.12.2018 Италия - Серия А 17-й тур Дженоа3 : 1Аталанта
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 3Аталанта
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 1 : 1Аталанта
24.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Аталанта2 : 3
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Аталанта0 : 0
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Аталанта3 : 2
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Дженоа0 : 3
25.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Дженоа1 : 1 5 : 6
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 0Дженоа
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Дженоа1 : 1
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Дженоа0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Ювентус612
3
Лига чемпионов
Милан611
4
Лига чемпионов
Торино611
5
Лига Европы
Интер М611
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе610
7 Эмполи610
8 Лацио610
9 Рома69
10 Комо78
11 Аталанта67
12 Болонья67
13 Фиорентина67
14 Верона66
15 Лечче65
16 Кальяри65
17 Парма65
18
Зона вылета
Дженоа65
19
Зона вылета
Венеция64
20
Зона вылета
Монца63

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