Вест Бромвич Альбион - Миллуолл 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Миллуолл, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Карлос Корберан
История личных встреч
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|01.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|29.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|09.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 2
|13.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 2
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|8
|18
| 2
Повышение
|Бёрнли
|8
|17
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|8
|16
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|8
|16
| 5
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|8
|15
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|8
|15
|7
|Мидлсбро
|8
|14
|8
|Уотфорд
|8
|13
|9
|Халл Сити
|8
|12
|10
|Норвич Сити
|8
|12
|11
|Оксфорд Юнайтед
|8
|11
|12
|Суонси Сити
|8
|11
|13
|Бристоль Сити
|8
|10
|14
|Дерби Каунти
|8
|9
|15
|Сток Сити
|8
|9
|16
|Миллуолл
|8
|8
|17
|Ковентри Сити
|8
|8
|18
|Плимут Аргайл
|8
|8
|19
|Шеффилд Уэнсдей
|8
|8
|20
|Лутон Таун
|8
|8
|21
|Престон Норт Энд
|8
|8
| 22
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|8
|7
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|8
|4
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|8
|4