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Вест Бромвич Альбион - Миллуолл 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
05 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Вест Бромвич Альбион
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Миллуолл, которое состоится 05 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Миллуолл1 : 1Вест Бромвич Альбион
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Миллуолл
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Миллуолл
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Миллуолл2 : 1Вест Бромвич Альбион
29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Миллуолл2 : 0Вест Бромвич Альбион
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Миллуолл
09.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Миллуолл0 : 2Вест Бромвич Альбион
13.08.2019 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Вест Бромвич Альбион1 : 2Миллуолл
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Миллуолл
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Миллуолл2 : 0Вест Бромвич Альбион
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
15.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 0 : 3Вест Бромвич Альбион
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 0Миллуолл
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Миллуолл3 : 1
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 1Миллуолл
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Миллуолл0 : 1
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Миллуолл3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд818
2
Повышение
Бёрнли817
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед816
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион816
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед815
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс815
7 Мидлсбро814
8 Уотфорд813
9 Халл Сити812
10 Норвич Сити812
11 Оксфорд Юнайтед811
12 Суонси Сити811
13 Бристоль Сити810
14 Дерби Каунти89
15 Сток Сити89
16 Миллуолл88
17 Ковентри Сити88
18 Плимут Аргайл88
19 Шеффилд Уэнсдей88
20 Лутон Таун88
21 Престон Норт Энд88
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс87
23
Зона вылета
Портсмут84
24
Зона вылета
Кардифф Сити84

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