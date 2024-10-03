Защитник «Ювентуса» Бремер пропустит остаток сезона из-за серьезной травмы

Дата публикации: 03-10-2024

«Ювентус» не сможет рассчитывать на Бремера до конца сезона. У защитника туринцев диагностировали повреждение мениска и передней крестообразной связки. Об этом в социальной сети «Х» написал Фабрицио Романо.



О предстоящей операции бразильца ранее сообщили в пресс-службе «Ювентуса», разместив соответствующую информацию на сайте.



Бремер травмировался в первой половине матча с «Лейпцигом» в ЛЧ, который закончился победой туринцев 3:2. Центрдефа пришлось менять уже на 6-й минуте.



Срок действия контракта Бремера с «Ювентусом» ограничен 2029 годом. В этом сезоне он выходил на поле в составе «бьянконери» в 8 играх (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает 27-летнего бразильца в 60 000 000 евро.