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Защитник «Ювентуса» Бремер пропустит остаток сезона из-за серьезной травмы

Дата публикации: 03-10-2024

«Ювентус» не сможет рассчитывать на Бремера до конца сезона. У защитника туринцев диагностировали повреждение мениска и передней крестообразной связки. Об этом в социальной сети «Х» написал Фабрицио Романо.

О предстоящей операции бразильца ранее сообщили в пресс-службе «Ювентуса», разместив соответствующую информацию на сайте.

Бремер травмировался в первой половине матча с «Лейпцигом» в ЛЧ, который закончился победой туринцев 3:2. Центрдефа пришлось менять уже на 6-й минуте.

Срок действия контракта Бремера с «Ювентусом» ограничен 2029 годом. В этом сезоне он выходил на поле в составе «бьянконери» в 8 играх (без результативных действий).

Transfermarkt.de оценивает 27-летнего бразильца в 60 000 000 евро.

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