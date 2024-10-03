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Дуарте хочет покинуть «Спартак» зимой

Дата публикации: 03-10-2024

Зимой «Спартак» может расстаться с Алексисом Дуарте. Парагвайца, который после смены тренера стал игроком запаса, не устраивает сложившаяся ситуация, и он намерен перейти в другую команду. Об этом сообщает ресурс «Metaratings».

Агенты защитника уже занимаются поиском нового клуба для Дуарте. Для парагвайца приоритетом является полноценный переход, а не аренда. Минувшим летом сообщалось об интересе к игроку со стороны «Рубина». Однако «Спартак» отказался отпускать Дуарте, заявив, что предложение по нему оказалось «недостаточно хорошим».

Состав «красно-белых» Алексис пополнил в январе прошлого года. Всего на счету Дуарте 42 игры за московскую команду (без результативных действий). Его контракт со «Спартаком» истекает в 2027 году.

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