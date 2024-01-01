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Алмере Сити - НЕК Неймеген 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
19 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Алмере Сити
НЕК Неймеген

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - НЕК Неймеген, которое состоится 19 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
НЕК Неймеген
Неймеген
1НидерландыврНордин Баккер
20НидерландызщХамби Акуйоби
4НидерландызщДамиан ван Брюгген
22ФранциязщТео Барбе
2КюрасаозщШерел Флоранус
28НидерландыпзСтейе Ресинк
39НидерландыпзJochem Ritmeester van de Kamp
17НорвегияпзКорнелиус Хансен
6ИспанияпзАльваро Пенья
9ФранциянпТомас Робине
19ФранциянпЙоанн Катлин
1НидерландыврЯспер Силлессен
2ФранциязщБрайанн Перейра
4ДаниязщМатиас Росс
24НидерландызщКалвин Вердонк
5НидерландызщЮри Бас
9СуринампзТьяронн Чери
6НидерландыпзМес Худемакерс
23ЯпонияпзКодаи Сано
19НидерландыпзСилла Соу
11ИспаниянпРобер Гонсалес
18ЯпониянпКоки Огава
Главные тренеры
НидерландыАлекс Пастор
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
21.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турНЕК Неймеген1 : 1Алмере Сити
11.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаАлмере Сити0 : 4НЕК Неймеген
15.05.2021Нидерланды - Переходной турнир1-й раундАлмере Сити0 : 4НЕК Неймеген
02.04.2021Нидерланды - Первый дивизион31-й турАлмере Сити2 : 0НЕК Неймеген
20.09.2020Нидерланды - Первый дивизион4-й турНЕК Неймеген0 : 1Алмере Сити
13.12.2019Нидерланды - Первый дивизион19-й турНЕК Неймеген2 : 3Алмере Сити
22.02.2019Нидерланды - Первый дивизион26-й турНЕК Неймеген5 : 0Алмере Сити
05.10.2018Нидерланды - Первый дивизион8-й турАлмере Сити1 : 0НЕК Неймеген
19.01.2018Нидерланды - Первый дивизион21-й турАлмере Сити3 : 2НЕК Неймеген
18.08.2017Нидерланды - Первый дивизион1-й турНЕК Неймеген3 : 1Алмере Сити
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур3 : 0Алмере Сити
03.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАлмере Сити1 : 1
24.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур3 : 1Алмере Сити
13.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАлмере Сити2 : 3
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й тур1 : 1Алмере Сити
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турНЕК Неймеген2 : 3
06.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур0 : 3НЕК Неймеген
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турНЕК Неймеген0 : 3
21.04.2024Кубок НидерландовФинал1 : 0НЕК Неймеген
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турНЕК Неймеген2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3388
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3381
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3366
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3364
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3355
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3350
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3349
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3346
9 Гоу Эхед Иглс3343
10 Херенвен3337
11 Фортуна3337
12 ПЕК Зволле3336
13 Алмере Сити3334
14 Хераклес3332
15 Валвейк3329
16 Эксельсиор3329
17
Зона вылета
Волендам3319
18
Зона вылета
Витесс335

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