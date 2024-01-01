Алмере Сити - НЕК Неймеген 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
19 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - НЕК Неймеген, которое состоится 19 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюгген
|22
|зщ
|Тео Барбе
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|17
|пз
|Корнелиус Хансен
|6
|пз
|Альваро Пенья
|9
|нп
|Томас Робине
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Матиас Росс
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Юри Бас
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|19
|пз
|Силла Соу
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Алекс Пастор
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 4
|15.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд
|0 : 4
|02.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|31-й тур
|2 : 0
|20.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 1
|13.12.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 3
|22.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|5 : 0
|05.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|19.01.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 2
|18.08.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|1-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|06.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|21.04.2024
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 0
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|33
|88
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|33
|81
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|33
|66
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|33
|64
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|33
|55
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|33
|50
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|33
|49
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|33
|46
|9
|Гоу Эхед Иглс
|33
|43
|10
|Херенвен
|33
|37
|11
|Фортуна
|33
|37
|12
|ПЕК Зволле
|33
|36
|13
|Алмере Сити
|33
|34
|14
|Хераклес
|33
|32
|15
|Валвейк
|33
|29
|16
|Эксельсиор
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Волендам
|33
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|33
|5