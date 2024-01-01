Брайтон - Манчестер Юнайтед 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Юнайтед, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|42
|зщ
|Одел Оффия
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|3
|зщ
|Игор
|19
|пз
|Валентин Барко
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|24
|пз
|Симон Адингра
|9
|пз
|Жоао Педро
|10
|нп
|Хулио Энсисо
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|20
|зщ
|Диогу Дало
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|18
|пз
|Каземиро
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|37
|пз
|Кобби Майну
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|04.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Кубок Англии
|1/2 финала
|0 : 0 6 : 7
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|15.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 3
|26.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|30.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|88
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|63
|6
|Челси
|37
|60
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16