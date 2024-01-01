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Брайтон - Манчестер Юнайтед 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Юнайтед, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
42 Англия зщ Одел Оффия
4 Англия зщ Адам Уэбстер
3 Бразилия зщ Игор
19 Аргентина пз Валентин Барко
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
9 Бразилия пз Жоао Педро
10 Парагвай нп Хулио Энсисо
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
20 Португалия зщ Диогу Дало
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
18 Бразилия пз Каземиро
4 Марокко пз Софьян Амрабат
37 Англия пз Кобби Майну
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
11 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
04.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Манчестер Юнайтед
23.04.2023 Кубок Англии 1/2 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0 6 : 7Манчестер Юнайтед
07.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Манчестер Юнайтед
15.02.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
04.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
26.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Манчестер Юнайтед
30.06.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
06.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 4 : 0Манчестер Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3788
2
Лига чемпионов
Арсенал3786
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3763
6 Челси3760
7 Ньюкасл Юнайтед3757
8 Манчестер Юнайтед3757
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3748
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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