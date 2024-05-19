Лилль - Ницца 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ницца, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Вито Манноне
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|31
|зщ
|Исмаили
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Анхель Гомес
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Марцин Булка
|33
|зщ
|Антуан Менди
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 4
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|01.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 0
|25.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|73
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|33
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|33
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Реймс
|33
|44
|11
|Тулуза
|33
|43
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25