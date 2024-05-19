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Лилль - Ницца 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Лилль
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ницца, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Ницца
Ницца
1ИталияврВито Манноне
22ПортугалиязщТьяго Сантос
15ФранциязщЛени Йоро
18ФранциязщБафоде Диаките
31Бразилиязщ Исмаили
6АлжирпзНабиль Бенталеб
21ФранцияпзБенжамен Андре
8АнглияпзАнхель Гомес
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
1ПольшаврМарцин Булка
33ФранциязщАнтуан Менди
6ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
11ФранцияпзМорган Сансон
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
25ФранциянпМохамед-Али Шо
9НигериянпТеремас Моффи
7Кот-д'ИвуарнпЖереми Бога
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
11.08.2023Франция - Лига 11-й турНицца1 : 1Лилль
29.01.2023Франция - Лига 120-й турНицца1 : 0Лилль
31.08.2022Франция - Лига 15-й турЛилль1 : 2Ницца
14.05.2022Франция - Лига 137-й турНицца1 : 3Лилль
14.08.2021Франция - Лига 12-й турЛилль0 : 4Ницца
01.05.2021Франция - Лига 135-й турЛилль2 : 0Ницца
25.10.2020Франция - Лига 18-й турНицца1 : 1Лилль
28.09.2019Франция - Лига 18-й турНицца1 : 1Лилль
01.02.2019Франция - Лига 123-й турЛилль4 : 0Ницца
25.11.2018Франция - Лига 114-й турНицца2 : 0Лилль
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 2Лилль
06.05.2024Франция - Лига 132-й турЛилль3 : 4
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 2Лилль
24.04.2024Франция - Лига 129-й тур1 : 0Лилль
21.04.2024Франция - Лига 130-й турЛилль1 : 0
15.05.2024Франция - Лига 132-й турНицца1 : 2
10.05.2024Франция - Лига 133-й турНицца1 : 0
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 3Ницца
24.04.2024Франция - Лига 129-й тур2 : 2Ницца
19.04.2024Франция - Лига 130-й турНицца3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3373
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3354
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3347
9 Ренн3346
10 Реймс3344
11 Тулуза3343
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

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