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Лорьян - Клермон 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Лорьян
Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Клермон, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Клермон
Клермон-Ферран
38ШвейцарияврИвон Мвого
32ГаназщНатаниэль Аджей
15ФранциязщЖульен Лапорт
3ТунисзщМонтассар Тальби
5ФранциязщБенжамен Менди
7ГрециязщПанос Кацерис
19ФранцияпзЛоран Абергель
14ФранцияпзТьемуэ Бакайоко
6МароккопзИмран Луза
9Кот-д'ИвуарнпМохамед Бамба
27БениннпАйегун Тосин
99СенегалврМори Дио
97ФранциязщЖереми Жак
4ФранциязщКрислен Матсима
17ФранциязщАнди Пельмар
3БразилиязщНето Боржес
25ФранцияпзЖоан Гастьен
7ФранцияпзЙоанн Маньен
26ФранцияпзАлан Виржиньюс
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
18КосовопзЭльбасан Рашани
95ФранциянпГрежон Кьэ
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
12.11.2023Франция - Лига 112-й турКлермон1 : 0Лорьян
27.05.2023Франция - Лига 137-й турКлермон2 : 0Лорьян
28.08.2022Франция - Лига 14-й турЛорьян2 : 1Клермон
13.03.2022Франция - Лига 128-й турКлермон0 : 2Лорьян
03.10.2021Франция - Лига 19-й турЛорьян1 : 1Клермон
15.02.2020Франция - Лига 225-й турЛорьян0 : 1Клермон
14.09.2019Франция - Лига 27-й турКлермон0 : 2Лорьян
22.02.2019Франция - Лига 226-й турКлермон0 : 1Лорьян
21.09.2018Франция - Лига 28-й турЛорьян0 : 0Клермон
19.01.2018Франция - Лига 2Лига 2. 22-й турЛорьян1 : 1Клермон
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур3 : 1Лорьян
03.05.2024Франция - Лига 132-й тур2 : 0Лорьян
28.04.2024Франция - Лига 131-й турЛорьян1 : 2
24.04.2024Франция - Лига 129-й турЛорьян1 : 4
19.04.2024Франция - Лига 130-й тур3 : 0Лорьян
12.05.2024Франция - Лига 133-й турКлермон0 : 1
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур4 : 1Клермон
28.04.2024Франция - Лига 131-й турКлермон4 : 1
20.04.2024Франция - Лига 130-й тур1 : 0Клермон
14.04.2024Франция - Лига 129-й турКлермон1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3373
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3354
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3347
9 Ренн3346
10 Реймс3344
11 Тулуза3343
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

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