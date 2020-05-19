Лорьян - Клермон 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Клермон, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Клермон
Клермон-Ферран
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|5
|зщ
|Бенжамен Менди
|7
|зщ
|Панос Кацерис
|19
|пз
|Лоран Абергель
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|6
|пз
|Имран Луза
|9
|нп
|Мохамед Бамба
|27
|нп
|Айегун Тосин
|99
|вр
|Мори Дио
|97
|зщ
|Жереми Жак
|4
|зщ
|Крислен Матсима
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|3
|зщ
|Нето Боржес
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|26
|пз
|Алан Виржиньюс
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|95
|нп
|Грежон Кьэ
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Франция - Лига 2
|25-й тур
|0 : 1
|14.09.2019
|Франция - Лига 2
|7-й тур
|0 : 2
|22.02.2019
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|0 : 1
|21.09.2018
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|0 : 0
|19.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 22-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 1
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|73
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|33
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|33
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Реймс
|33
|44
|11
|Тулуза
|33
|43
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25